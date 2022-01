Un vianant va resultar ahir ferit greu després de ser atropellat per un vehicle al km 3 de la GI-641 a Torroella de Montgrí. El ferit caminava per la via arrossegant la bicicleta. Els Bombers van rebre l’avís del succés a les dotze del migdia, i van haver de rescatar el vianant de sota el cotxe, on va quedar atrapat. Juntament amb el SEM van immobilitzar-lo i el van traslladar en un helicòpter, que el va evacuar a l’Hospital Trueta de Girona en estat greu. El conductor del cotxe va resultar ferit lleu.