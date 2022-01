Un incendi s'ha declarat aquest matí en un paller d'una granja de Vilablareix. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan faltava un minut per les vuit del matí d'un paller que cremava en una granja situada darrere de l'església de Sant Roc del municipi.

El foc no s'ha escampat a la resta de la finca, i el cos d'emergències ha utilitzat maquinària de la finca per remoure la palla i extingir l'incendi. Les tasques s'han allargat prop de dues hores, i hi han treballat cinc dotacions de Bombers. El succés no ha provocat ferits.