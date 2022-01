Almenys un dels tres coipús que es va detectar el cap de setmana al riu Onyar al seu pas per Girona, en el tram comprès entre el pont de Pedra i la plaça Catalunya, s’hauria establert a la zona. Dijous es va tornar a observar, de nit sortint d’un forat i nedant per la zona. Els coipús roseguen totes les plantes de les lleres fluvials que serveixen d’hàbitat d’aus aquàtiques i són considerats una espècie invasora.

L''animal, originari de l’Amèrica del sud, fa uns anys s’ha anat expandint per les comarques gironines, probablement per algun exemplar que es va escapar d’alguna granja pelletera de França.

Té les dents incisives molt desenvolupades i de color taronja que li serveixen per menjar-se les plantes que creixen a les vores i les aquàtiques i deixar sense aliment les aus de la zona o destruir-ne els nius. Pot comprometre els hàbitats de ribera, ja que és un competidor d’altres espècies d’herbívors més pacífics, com la rata d’aigua. A més, com que es menja vegetació i plantes aquàtiques, pot deixar sense aliment les aus de la zona.