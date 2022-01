L'Ajuntament de Girona invertirà 1,8 milions d'euros (MEUR) per renovar i reforçar l'enllumenat al parc de la Devesa. Les obres tenen com a objectiu principal de millorar la sensació de seguretat dins de l'espai i, alhora, aconseguir un nivell de contaminació lumínica reduït sense que això afecti la bona visibilitat de les persones usuàries de la Devesa. Algunes de les accions que es portaran a terme seran unificar les lluminàries -tant tècnicament com estèticament i sota criteris d’eficiència energètica-, soterrar tot el cablejat o substituir els quadres elèctrics, a més de retirar les estructures actuals –amb instal·lacions principalment aèries-, la majoria de les quals estan obsoletes.

"És un projecte treballat amb molta il·lusió i ambició perquè el parc de la Devesa es converteixi en un espai cada vegada més amable i acollidor", assegura l'alcaldessa, Marta Madrenas.

La previsió és que les obres s'executin en quatre fases i una de complementària. També que comencin per les zones amb instal·lacions amb més mal estat o que puguin generar més percepció d’inseguretat i, per tant, l’ordre en les intervencions al parc no correspondrà necessàriament amb el número atorgat dins del projecte.

La primera fase englobarà les accions al passeig de la Sardana i als vials principals de la part dreta d’aquest passeig; la segona inclourà les illes interiors del parc, el camp de futbol i la zona de pícnic; la tercera consistirà en arranjar l'espai de la “façana” de la Devesa –a la zona més propera al carrer del Riu Güell-, i quarta, se centrarà en la zona del costat del Palau Firal i l'Auditori i el passeig entre l'Auditori i el passeig de la Sardana.

La fase complementària consistirà en una sèrie d'actuacions al voltant del Camp de Mart per reforçar tres àmbits concrets: l'accés a la zona esportiva, l'àmbit del parc de cal·listènia i l'espai per al passeig de gossos.

“El projecte té un cost important que pràcticament s'apropa als dos milions d’euros. Per aquest motiu, es va plantejar la divisió del projecte en fases per poder començar els treballs sense haver d’esperar a disposar de tots els diners per poder-ho fer possible. Això ens permetrà anar avançant fase a fase”, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí.

Els nous punts de llum que s’instal·laran al parc –tots de tipus LED- disposaran d'un sistema de telegestió, per tal de poder programar i modificar el flux de les lluminàries segons diferents necessitats.