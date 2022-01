El grup municipal Guanyem Girona vol que l’any que ve s’engegui el projecte per a la plaça d’Espanya, l’espai situat entre el carrer de Barcelona i l’estació de trens. Ho reclamarà al ple del proper dilluns en una moció. El portaveu de la formació, Lluc Salellas, ha definit l’estat de plaça de «descampat de ciment».Fa quinze anys, per les obres del TAV al parc Central, es va traslladar l’estació d’autobusos a la plaça i s’hi va quedar fins el 2017,quan es va obrir l’estació d’autobusos soterrada al parc Central. Des de llavors la plaça d’Espanya presenta el seu estat actual.

Per a Guanyem «ja és hora de desencallar el projecte de la plaça d’Espanya i retornar als veïns i veïnes de l’Eixample un espai públic central». La proposta del partit a l’oposició fixa el 2023 com a data indicada per iniciar la reforma. Salellas ha recordat que enguany no hi ha cap partida prevista i que no forma part de l’agenda del govern per al 2022.

Des de Guanyem proposen, però, que aquest any es converteixi el carrer Bailén en una zona per a vianants. Aquesta mesura ja la contemplava el projecte que el 2018 va presentar l’Ajuntament després d’un procés participatiu amb els veïns. Tal i com denuncia Guanyem aquest projecte, valorat en 2,1 milions d’euros, continua aturat a l’espera que l’Ajuntament, Adif i l’Estat resolguin els conflictes sobre les propietats dels terrenys. Tanmateix, Salellas ha apuntat que l’obra del carrer Bailén es podria fer immediatament. «El govern faria bé d’anar avançant feina amb aquesta millora, que connectaria l’estació amb la resta de l’Eixample d’una manera més amable», ha reblat.

La proposta que es portarà a votació al ple també demana un estudi per millorar la mobilitat a l’Eixample, donant prioritat als vianants, als vehicles sense motor i al transport públic. «Fa massa anys que sabem que l’Eixample és el principal punt negre de pol·lució i contaminació acústica a la nostra ciutat i no s’hi està actuant. Aprofitem aquest oportunitat per repensar-ho i actuar-hi», ha argumentat.

La moció de Guanyem insta l’Ajuntament a fer les gestions necessàries per cobrar les expropiacions fetes per l’Estat relatives a les obres del TAV abans que prescrigui el dret a exigir les compensacions. També ha carregat contra l’Estat per la demora en respondre l’Ajuntament sobre diversos expedients que s’han de resoldre abans d’iniciar la reforma de la plaça.

Guanyem també reivindica el retorn de la locomotora del carrilet al seu espai original.