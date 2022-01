Des de fa uns deu mesos, el laboratori de diagnòstic genètic de cardiologia de Girona dona suport al Laboratori Clínic Territorial en tasques relacionades amb les anàlisis de PCRs. Concretament, seqüencia mostres aleatòries d’aquest tipus de proves que resulten positives per determinar-ne les variants. Ahir, el cardiòleg Ramon Brugada va afirmar a aquest diari que ja s’han superat les 3.000 seqüenciacions de genomes covid-19 i, una de les conclusions més recents que se’n poden extreure és que el 75% de les PCRs seqüenciades a Girona ja corresponen a la variant òmicron. «En l’últim mes, la soca s’ha disparat i, segurament, a finals d’aquesta setmana ja haurem superat el 80%», va afirmar el cardiòleg, que forma part dels professionals assistencials de la Unitat Genètica Cardiovascular de l’hospital Trueta. El procés de seqüenciació de mostres es realitza de manera habitual a totes aquelles PCR positives de les quals l’Agència de Salut Pública en demana específicament identificar-ne la variant i de manera aleatòria a un percentatge de les mostres que cada setmana són recollides de diferents hospitals i centres d’atenció primària de la Regió Sanitària. Aproximadament en seqüencien un centenar cada setmana.

Tenint en compte que interessa detectar les diferents soques, es fa una ampliació de tot el virus, tasca que s’anomena seqüenciació completa o de genoma sencer. Amb aquest procés de seqüenciació completa, no només s’identifiquen les soques que existeixen actualment, sinó que també permet detectar-ne de noves. Aquest procés es realitza amb un aparell d’ultraseqüenciació, anomenat MiSeq, que es fa servir de manera rutinària al laboratori per a les anàlisis genètiques. Les dades es processen amb eines bioinformàtiques per detectar les diferents variants del virus. Des de fa pràcticament un mes, les mostres seqüenciades sospitoses de ser d’aquesta variant representaven només un 20% a tot Catalunya i, fins fa relativament poc, la delta encara era la predominant. Els primers dos casos es van detectar el 29 de novembre i es van confirmar el 2 de desembre. És per això que Brugada va reiterar que el creixement de positius de les darreres setmanes es deu a aquest tipus de variant, que és «molt contagiosa» i va tornar a fer una crida a la població perquè es vacuni i reforci les mesures conegudes de protecció. Respecte a aquest assumpte, el cardiòleg va admetre que la situació hospitalària és «preocupant», ja que hi torna a haver un nombre d’ingressats similar a les altres onades de la pandèmia.

La meitat de crítics no vacunats

D’altra banda, respecte als pacients que es troben en situació crítica per coronavirus, Brugada afirma que aproximadament la meitat no estan vacunats. Respecte als que sí que ho estan, el cardiòleg especifica que «una persona d’edat molt avançada i que tingui patologies prèvies si agafa un refredat pot ser letal, a més, hi ha un percentatge petit de persones a qui les vacunes no els fan efecte pel tipus de sistema immunològic». Finalment, també concreta que «si no hi hagués la vacunació, actualment als hospitals estaríem desbordats; per sort el percentatge d’immunitzats és molt alt».

Els hospitalitzats creixeran més del previst fa setmanes La presidenta del Comitè Científic Assessor per la covid-19, Magda Campins, va reconèixer ahir que no s’ha arribat a un pic de saturació però va afegir que els ingressats continuen pujant i que la previsió és que ho facin més del que es pensava en un principi. Ha recordat també que fa setmanes que s’estan desprogramant intervencions per l’ocupació a les UCI. Com el Departament de Salut i altres experts, Campins va assegurar que sí que sembla que el creixement de casos s’ha alentit una mica però va apuntar que es desconeix encara quan s’arribarà al pic i començarà el descens. ACN/BARCELONA



El risc de rebrot a Girona ja supera els 4.000 punts i se sumen set noves morts

L’expansió de la variant òmicron, altament contagiosa, continua accelerant el contagi dels darrers dies. Totes les xifres van batent rècords i els indicadors de contagi segueixen disparats. En el cas del risc de rebrot, ahir ja va superar el llindar de 4.000 punts a la Regió Sanitària de Girona i n’ha crescut pràcticament 1.000 en una setmana. Aquest indicador permet valorar el creixement d’una epidèmia i mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies, és per això que està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics. D’altra banda, segons el darrer balanç, en una setmana ja s’han superat els 17.500 positius a la Regió Sanitària de Girona, dada que supera en un 32% la registrada la setmana anterior. A més, fa dies que es registren més de 3.000 casos i la predicció és que aviat es podrien superar els 4.000.

Respecte a la pressió assistencial, el nombre d’hospitalitzats se situa en 233 i el de crítics en 56. Totes dues xifres baixen considerablement respecte al dia anterior. Per tant, aquestes xifres segueixen estables a l’espera de l’impacte de la variant òmicron, que de moment és incert. El cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ja va alertar que els efectes reals de la nova variant no es veuran fins a partir de la setmana que ve. Respecte a Catalunya, Salut va declarar 34.912 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA i el total des de l’inici de la pandèmia és d’1.539.896. Els hospitals van sumar 93 ingressats més, fins als 2.405. A més, hi havia 527 pacients crítics a les UCIs, dos més que el dia anterior. El risc de rebrot va continuar pujant, en les últimes 24 hores ho va fer 340 punts i va arribar als 4.380. L’Rt també va pujar i es va situar en 1,12, quatre centèsimes més.