El govern de Marta Madrenas podrà tirar endavant el contracte de neteja en el ple del dilluns vinent, després que la regidora no adscrita i militant de Ciutadans, Míriam Pujola, hagi anunciat aquest matí un preacord per acabar amb "la situació de bloqueig polític" que s'arrossega des del passat octubre quan l'oposició en bloc, incloent-hi Pujola, van votar en contra d'aquest mateix contracte. Ara, però, Pujola està disposada a deixar que el govern de Junts i ERC pugui aprovar el mateix contracte després de negociar la introducció d'una sèrie de modific ions en els plecs de clàusules del contracte. "L'única solució era negociar amb el govern per desencallar el problema, era negociar amb el govern, perquè som servidors públics i tots hem de ser conscients que sense el contracte es podria quedar sense servei de neteja i tots els treballadors podrien acabar perdent la feina", ha explicat Pujola que, concretant sobre les modificacions que han volgut introduir en els plecs del contracte, hi ha aspectes sobre un millor repartiment de la neteja pels diferents barris i sobre el control de l'empresa.

Les modificacions negociades per Pujola amb Junts i ERC no inclouen cap canvi en les quanties del contracte, per això en caldria un de nou, però sí que ha pactat una "reserva de 30.000 euros per poder atendre qualsevol emergència extraordinària que hi hagi als barris de la ciutat".

Dilluns, en el ple municipal, Pujola votarà a favor del nou contracte sempre que, abans, hagi pogut comprovar que els plecs de clàusules ja porten les modificacions que ha negociat amb l'equip de govern de Junts i ERC. "Des de Ciutadans, com a partit liberal, no ens enroquem que s'instauri un model concret de neteja sinó que creiem que el més oportú és instaurar aquell model més eficient i sostenible", ha explicat Pujola destacant que amb acord han demostrat "què és fer política útil i qui no ho vegi és que segurament no mereix ser un servidor públic de Girona".

Amb el vot afirmatiu de Míriam Pujola, el nou contracte de neteja viària i recollida, transport i tractament de residus de Girona s'aprovarà amb 14 vots afirmatius (els de l'equip de govern de Junts i ERC més el seu) pels 13 de l'oposició (PSC, Guanyem i Daniel Pamplona).