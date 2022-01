L’Ajuntament de Girona ha decidit tancar l’aigua de pas de les fonts-abeurador dels tancats d’esbarjo de gossos de la ciutat a causa del risc de glaçades i per evitar que les canonades es facin malbé i hi hagi fuites d’aigua, durant els períodes de major risc. Estan situats al par de la Devesa, parc del Migdia i Mas Masó. Per aquest motiu, recomana als usuaris que tinguin previsió de portar aigua per abeurar els seus gossos mentre estiguin exercitant-se en aquests espais.