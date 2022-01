La plataforma cívica Mou-te en Bici que promou l’ús de la bicicleta ha organitzat una setmana d’activitats per celebrar el seu 25è aniversari i que inclou un «tancament reivindicatiu» de la carretera dels Àngels el 23 de gener al matí. Només hi podran passar bicicletes i vianants. L’acte vol servir per homenatjar la ciclista Tina Vilanova, morta atropellada el 30 d’octubre de l’any passat pel conductor d’un vehicle que inicialment va fugir del lloc dels fets i que anava begut.

El tancament reivindicatiu es farà de les vuit a les onze del matí i l’entitat preveu posar una bicicleta blanca al lloc on va morir la ciclista. L’acte, en paral·lel vol servir com un primer pas per aconseguir que aquest vial o algun altre pugui convertir-se ne exclusiu per a vehicles no motoritzats. Per exemple, cada primer diumenge de mes. Fa uns mesos, arran d’una moció de Ciutadans, es va aprovar estudiar la viabilitat de tancar el trànsit el vial.

Les activitats organitzades es faran durant tota la setmana vinent i comencen el dilluns amb una exposició de fotografies dels 25 anys de «Mou-te en bici i bicicletes urbanes» a la sala d’actes de la Marfà. El dimarts hi haurà una sortida oberta cicloturista i tàndems amb sortida des de Can Ninetes. El dimecres, a la Marfà hi haurà un estand on es faran revisions gratuïtes de bicicletes i es donaran consells per a circular. El dijous, al mateix equipament, hi haurà música amb Josep Masó i Josep Reixac de l’Orquestra Montecarlo i es farà l’assemblea ordinària de l’entitat. El divendres començarà l’Aplec de la bicicleta de Catalunya, una trobada de les entitats d’usuaris ciclistes de Catalunya i hi haurà una conferència- debat sobre el futur de la bicicleta amb la presència de diferents experts.

El dissabte 22 hi haurà diferents activitats com ara una pedalada popular per vint racons de Girona i Salt amb sortida Can Ninetes, un ciclosopar de gala i un sorteig andròmines ciclistes amb música amb música de punxadiscos.