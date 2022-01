Salt descomptarà del rebut de la taxa d'escombraries els 21 dies de vaga, segons ha anunciat aquest dissabte l'alcalde de la localitat, Jordi Viñas, en una roda de premsa. El descompte s'aplicarà en el primer rebut de l'any vinent. Després que empresa i treballadors hagin arribat a un acord de matinada per desconvocar la protesta, quatre camions netegen des de primera hora les illes de brossa que hi ha en molts punts de la ciutat. Viñas ha celebrat l'acord, que considera "just i assumible per a totes les parts". Segons l'alcalde de Salt, el pacte "no hipoteca els pressupostos municipals" i no implicarà "cap increment d'impostos". Viñas ha admès que l'amenaça de portar una empresa externa pot haver tingut efecte per assolir l'acord.