L’Ajuntament de Salt dona 24 hores de marge a l’empresa de recollida d’escombraries perquè comenci a netejar tots els contenidors i els carrers o activarà el dispositiu de treballadors extern. L’alcalde del municipi, Jordi Viñas, va assegurar ahir que tenen un segon informe de Salut Pública que els avala per contractar una empresa externa. Viñas va remarcar que en cap cas es vulnera el dret a vaga dels treballadors, sinó que es vol garantir la salubritat dels ciutadans de Salt. Per la seva banda, representants dels treballadors i de l’empresa, FCC Medio Ambiente, es varen tornar a trobar ahir per negociar una sortida al conflicte. A l’hora de tancar aquesta edició, la reunió encara continuava sense que n’hagués transcendit cap decisió en ferm.

L’empresa fa uns dies ja va activar treballadors d’altres municipis perquè anessin a Salt a recollir les escombraries en compliment a un informe de Salut Pública. L’alcalde de la població, però, va assegurar ahir que aquest reforç en el servei «no era suficient» i la situació no ha millorat. Ara, el consistori hauria rebut els resultats d’un segon informe on es constata que els carrers s’estan convertint en un risc i cal garantir la higiene en la zona on s’acumula la brossa.

Per aquest motiu, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, va donar ahir aquest ultimàtum a la concessionària per garantir la salubritat dels contenidors. Si abans d’avui e al migdia l’empresa no ha activat més dispositius, es contractarà una empresa externa per començar a netejar els carrers i recollir les deixalles acumulades. L’alcalde creu que les dues parts han de plantejar «solucions realistes» i demana «responsabilitat social» perquè creu que el municipi no es mereix la situació.

Aquest dispositiu extern va en paral·lel a l’expedient sancionador que té obert el consistori per incompliment dels serveis mínims. L’alcalde va apuntar que a hores d’ara podria superar els 200.000 euros de multa, que s’hauran de pagar encara que l’empresa activi més treballadors a partir d’avui.

Jordi Viñas va recordar que els serveis tècnics fan «informes mediambientals diàriament» sobre l’estat dels contenidors i els envien als departaments de Treball i Salut per demostrar l’incompliment dels serveis i també la manca de salut pública als carrers. De fet, el consistori va recordar aquesta mateixa setmana que durant els primers 18 dies de protesta un 81% dels contenidors s’havia recollit tres vegades o menys, quan la normativa exigeix fer-ho cada 48 hores. La vaga de recollida d’escombraries al municipi de Salt es va iniciar el passat 25 de desembre i avui es compleixen 23 dies des de l’inici de la protesta.