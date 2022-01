Els trens de la R11 entre Maçanet i Girona circulen per una sola via a causa d'una avaria en una catenària i acumulen retards de més d'una hora. De fet, la circulació en aquest tram ha estat interrompuda entre les 8.26 hores del matí i les 9.44h, quan tècnics d'Adif han reparat parcialment les instal·lacions al Caldes i s'ha permès posar en marxa una de les vies. Adif continua treballant per tornar a la normalitat del servei.