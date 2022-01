El ple de Girona ha oficialitzat l'acord entre JxCat, ERC i la regidora Míriam Pujola (militant de Cs) que ha permès aprovar el nou contracte de neteja i recollida de residus a la ciutat. A partir d'ara, la gestió del servei surt a concurs i la portarà a terme una empresa privada. El contracte, que té una durada de vuit anys, es licita per 168,9 milions d'euros (MEUR).

L'aprovació, però, no ha estat exempta de polèmica. Guanyem, el PSC i el regidor no adscrit Daniel Pamplona han criticat que el pacte s'ha fet a canvi "d'un plat de llenties". I de fet, han acusat l'equip de govern "d'oferir diners" a Míriam Pujola a canvi "del seu vot", donant-li una dedicació que s'ha portat a ple per la via d'urgència.

El nou contracte de neteja i recollida de residus a Girona ja va passar per ple a l'octubre. Aleshores, però, l'oposició en bloc el va tombar. Ara, l'equip de govern (JxCat i ERC) ha aconseguit tirar-lo endavant, després d'haver tancat un acord amb la regidora no adscrita Míriam Pujola i assegurar-se'n el vot a favor.

A grans trets, el nou contracte suposarà que l'Ajuntament abandoni la societat mixta 'Girona + Neta' (actualment, en té el 25%). I que des d'ara i fins al 2030, la gestió del servei surti a licitació i l'assumeixi una empresa privada. El contracte per a aquests vuit anys suma 168,9 MEUR (dels quals 82,1 corresponen a neteja viària, i els 86,8 restants a recollida de residus).

El regidor de l'àrea, Eduard Berloso, ha recordat que aquest és "el contracte més important de l'Ajuntament". I com ja va fer a l'octubre, ha reiterat que treure'l a concurs és "la millor decisió", perquè així "ho justifiquen i avalen els informes tècnics". Berloso ha avançat que l'objectiu és que els canvis en neteja viària (per exemple, s'aplicarà aigua a pressió a tots els carrers) entrin en servei al llarg d'aquest 2022. I que aquells que fan referència als residus ho facin entre el 2023 i el 2024.

La regidora no adscrita ha justificat el seu vot a favor dient que calia "desbloquejar" la situació i que ha actuat per "responsabilitat i solidaritat". Pujola ha explicat que ha "dialogat" amb l'equip de govern, i ha recordat que ha aconseguit diverses millores. Entre aquestes, per exemple, que l'oposició participi en les comissions de seguiment del nou contracte.

"Intercanvi de cromos"

La votació, però, no ha estat exempta de polèmica perquè tota la resta de l'oposició (Guanyem, el PSC i Daniel Pamplona) han carregat contra JxCat, ERC i Pujola. I no només per allò que recull el contracte, sinó també per la manera com s'ha aprovat. De fet, han acusat l'equip de govern i la regidora vinculada a Cs d'haver fet "un intercanvi de cromos", perquè al mateix ple, i per la via d'urgència, s'ha aprovat donar-li una dedicació de 14.202 euros anuals a Míriam Pujola.

Pel que fa a la neteja viària i recollida de residus, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha criticat que s'hagi optat per "externalitzar el servei" amb el nou contracte. "En cap cas això millorarà la neteja de la ciutat ni tampoc les condicions de la plantilla", ha dit. La regidora de Guanyem, Laia Pèlach, ha lamentat que la proposta d'aquest gener és "calcada a la de l'octubre" i que, apart d'apostar per "la privatització del servei", el nou contracte suposarà "un encariment desorbitat" de la recollida de residus.

Però allà on les crítiques i els retrets han estat més àcids ha estat, sobretot, amb l'aliança que ha permès aprovar aquest punt. Guanyem ha retret a JxCat, a ERC i a Pujola de "vendre's per un plat de llenties", i ha acusat l'equip de govern d'haver "compensat el vot a favor" de la regidora no adscrita amb la dedicació que s'ha aprovat (i que fixa que Pujola cobrarà 14.202 euros anuals).

"Diners a canvi de vots"

"És un pacte per oferir diners a canvi de vots i un exemple de la vella política de despatx", ha criticat el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas. El regidor, que ha reclamat a ERC que "reaccionés" -de fet, cap republicà ha intervingut en aquests punts- també ha criticat a JxCat haver "trencat" aquella majoria independentista d'inici de mandat per passar "a aprovar punts amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, amb el suport de Cs o comprant vots a canvi d'assessors i salaris".

La portaveu del PSC, aquí, ha definit l'acord entre l'equip de govern i Pujola com un "pacte vergonyós". També ha lamentat que s'hagi tirat endavant "amb la boca petita, mitjançant mètodes poc ortodoxos i amb nocturnitat" (perquè tant el plec de condicions del contracte de residus i neteja, com la dedicació de Pujola, han entrat per urgència al ple i se'ls van fer arribar ahir a les deu de la nit).

Paneque, a més, tampoc ha passat per alt que JxCat i ERC hagin pactat amb Cs. "No hi ha res pitjor que utilitzar-ho tot per a una necessitat; això ho trobem censurable", ha dit. Per la seva banda, Pamplona ha acusat Pujola de vendre's "per aconseguir beneficis personals".

Igualar els seus drets

La tinenta d'alcaldia Maria Àngels Planas ha criticat que l'oposició faci "especulacions" i ha justificat que allò que s'ha fet és simplement "igualar els drets dels regidors". Planas ha explicat que, d'ençà que es va dissoldre el grup municipal de Cs aquest passat desembre, "calia dotar de mitjans els regidors no adscrits per fer la seva feina". I que això, precisament, és el que s'ha fet amb el cas de Pujola, per evitar que hi hagués diferències amb Pamplona.

"I ho fem ara perquè ha estat ara quan ho ha demanat", ha dit, en referència a què la dedicació s'hagi inclòs a ple per la via d'urgència. Fins i tot, la mateixa alcaldessa, Marta Madrenas, també ha volgut intervenir per subratllar que "en cap moment" Míriam Pujola ha demanat un augment de retribució, més enllà de la que li correspon, "i en cap moment se li ha acordat".

L'últim ple de Montoya

El ple d'aquest gener ha estat l'últim del regidor de Guanyem Girona Xavier Montoya. Ell mateix ha anunciat que en les properes hores renunciarà a l'acta per motius personals i professionals.

Montoya, que ha llegit un breu discurs al ple, ha agraït el suport que ha rebut dels seus companys de grup durant aquests anys i ha reivindicat el projecte de Guanyem Girona com el de "l'aventura de la gent" que permeti "reiniciar una nova política per al segle XXI". La formació municipalista celebrarà ara una assemblea per decidir qui el rellevarà.

Durant el ple també s'han aprovat dues mocions. La primera era ciutadana. L'ha presentada l'Associació d'estudiants en defensa de l'educació pública per donar suport als gironins i gironines encausades per les mobilitzacions postsentència. La segona, presentada per Guanyem Girona, reclama desencallar la reforma de la plaça Espanya abans no acabi l'any.