El grup municipal Guanyem Girona ha reclamat que els dos aparcaments soterrats que ha recuperat recentment l’Ajuntament passin a ser de «gestió directa i pública» des del mateix Ajuntament o des d’una empresa 100% pública, com per exemple, TMG. «Estem oberts a estudiar la millor fórmula», ha assenyalat el portaveu de la formació, Lluc Salellas. Els aparcaments són el que hi ha al sector Güell, sota les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana, i el que hi ha a sota del carrer Emili Grahit. L’Ajuntament havia demanat al jutjat mercantil que li retornés la gestió dels estacionaments quan va obrir la fase de liquidació del concurs de creditors, ja que l’empresa ha fet fallida. Una petició que ha concedit el jutjat, tal com va avançar Diari de Girona en l’edició d’ahir. Tot i això, el consistori ha demanat que durant nou mesos encara ho gestioni un administrador concursal mentre no es crea una comissió interventora tècnica vigent fins al trasllat definitiu de l’explotació.

Salellas va mostrar la seva preocupació per fet que «des de fa quatre anys, es tenia informació per poder revertir aquests aparcaments cap a l’Ajuntament perquè no s’havien establert les garanties definitives i ara que tenen la reversió no tenim res a punt». La queixa del portaveu de Guanyem es deu a l’informe del secretari que explica que des del 2017 ja reclamava el retorn dels aparcaments perquè l’empresa concessionària mai havia fet efectius els pagaments de les fiances, motiu pels quals es podia donar per finalitzat el contracte. «Vam desaprofitar l’oportunitat quan el secretari ja ho demanava i ara veiem que no han preparat res per fer front a aquesta gestió el més ràpid possible». El secretari, almenys en dues ocasions, va considerar que es podien reclamar el retorn de la gestió dels estacionaments però l’Ajuntament va desistir de fer-ho perquè va traslladar el cas a la Comissió Jurídica Assessora (òrgan consultiu de la Generalitat) i no veia definitives les valoracions del secretari. El portaveu de Guanyem relata que el procediment està «viciat» des del principi perquè les garanties de les concessions no es van pagar. «És un fet greu per la ciutat perquè no hem garantit que el patrimoni públic i la gestió dels aparcaments soterrats sigui de la millor forma possible», va apuntar Salellas. «S’ha demostrat que es van donar malament uns aparcaments a una empresa», va insistir i comenta que li «hauria agradat que tot plegat passés abans».

El portaveu del grup municipal de l’oposició espera que «aquests siguin els primers aparcaments que recuperem» dels tretze en concessió que hi ha a la ciutat i que «serveixin per replantejar el model de mobilitat de la ciutat». A parer seu això significa que els estacionaments passin a ser un element més per potenciar l’ús de la bicicleta (permetent-hi més places d’aparcament segur) i que, al mateix temps, ni impliqui la presència de més cotxes al centre de la ciutat. «Cal buscar models que permetin anar reduint els vehicles de motor privats o que guanyi pes el transport públic, les bicicletes i els vianants». El ple municipal que s’ha de celebrar aquest dilluns a la tarda ha de ratificar el decret d’alcaldia pel qual l’Ajuntament demana al jutjat mercantil que durant nou mesos els dos aparcaments els continuï gestionant un administrador concursal - l’entitat barcelonina d’auditoria i assessoria fiscal Biarge, Garcia i Bru de Sala, S.L.-, per tenir temps per nomenar una comissió interventora tècnica fins al trasllat definitiu de l’explotació de les dues instal·lacions a la corporació municipal.