L'acord entre l'equip de govern de Junts i ERC i Míriam Pujola, regidora no adscrita i militant de Ciutadans, permetrà que en aquesta tarda s'aprovi el nou contracte de neteja viària i recollida, transport i tractament de residus. Un contracte que, després que l'oposició en bloc li rebutgés la seva aprovació el passat 25 d'octubre, deixava l'aire la continuïtat del servei a la ciutat i el futur dels treballadors de Girona + Neta. Un "bloqueig polític", en paraules de Pujola, que la regidora afiliada a Ciutadans ha demostrat "què és fer política útil". Un sentit de ciutat que, a banda, a Pujola li reportarà 14.202 euros anuals després que en el ple d'aquesta tarda el ple municipal li aprovi una "dedicació" com la que tenen els portaveus, o el regidor que aquests designin, de cadascun dels grups de l'oposició. Fonts municipals, però, matisen que "simplement s'ha canviat el sistema de retribució dels regidors per igualar els drets dels no adscrits" i que Pujola "no cobrarà més".

Abans de la separació del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, format per Daniel Pamplona i Míriam Pujola, la dedicació exclusiva la cobrava Pamplona i ara, tot i que els dos són regidors no adscrits i van per lliure, tant Pamplona com Pujola cobraran els 14.202 euros anuals i no només les indemnitzacions per assistència als plens. A diferència de les indemnitzacions per assistència, aquesta dedicació de 14.202 euros anuals sí que comportar l'alta a la Seguretat Social i la preceptiva cotització.

Daniel Pamplona ja el continuava cobrant, perquè així ho va determinar un informe del secretari en el seu moment, i Míriam Pujola ho passarà a cobrar a partir del ple d'aquesta tarda. En els dos casos, Pamplona amb els pressupostos i Pujola amb el contracte de les escombraries, els seus vots han estat decisius per "salvar" l'equip de govern en els últims. En els dos casos, Pujola a partir d'avui, també disposen d'assessors pagats per l'Ajuntament de Girona.

La versió de l'Ajuntament

Fonts municipals han negat aquest migdia que el canvi "en el sistema de retribucions dels regidors" sigui producte del pacte de l'equip de govern amb Míriam Pujola pel nou contracte de neteja viària i recollida de residus. Segons les mateixes fonts, Pujola "no cobrarà més" del que estava guanyant abans de la desaparició del grup Ciutadans i que, simplement, "s'ha canviat el sistema de retribució per igualar els drets dels regidors no adscrits". Així, a partir d'ara, Pamplona i Pujola tindran les mateixes condicions pel que a la seva retribució. Un canvi que, segons expliquen des de l'equip de govern, "no implica cap augment de recursos econòmics".