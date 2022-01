El regidor de Guanyem Xevi Montoya, número 3 de la llista de la formació ha anunciat avui la seva renúncia al càrrec per motius «personals i professionals». Farà efectiva la renúncia els propers dies i una assemblea de la formació ratificarà la persona que el substituirà. Guanyem va obtenir sis representants i el setè de la llista és l’activista de Santa Eugènia de Ter Xavier Villarreal.

En el seu discurs de comiat, en el ple municipal, Montoya ha volgut «traslladar a les gironines i gironins el meu profund agraïment per haver tingut l'honor de poder servir, molt modestament, la meva ciutat des del consistori municipal». Ha ressaltat que la seva experiència a l’administració «amb el meu perfil professional» pot resumir-se en «en munt de pensaments i idees sobre els clarobscurs de les institucions públiques, i sobre com reiniciar una nova política per al segle XXI, molt més àgil i amb noves fórmules de participació que s'hi sàpiguen adaptar». «Encara hi som a temps, ha dit.

Finalment, ha apuntat que va iniciar "l’aventura de la gent" a l’Ajuntament amb Guanyem l’any 2018 amb un grup de persones i amb altres que s’hi han anat sumant amb «energia en comú, molt plural, sensata, honesta, modesta, inconformista, positiva, treballadora, feminista, ecologista, inclusiva, emprenedora, perseverant, sense por i il·lusionada per remuntar Girona fins a convertir-la en la millor Girona possible».

Ha acabat recordant que «Girona continua reclamant el millor de nosaltres, ara de vosaltres, i que cada dia compta». Les últimes paraules: «Visca Girona i visca la llibertat».

L'alcaldessa, Marta Madrenas, com també ho han fet els representants d'altres formacions, ha agraït la seva tasca com a regidor. "Ha estat un gran regidor, com implicat a la ciutat", ha dit l'alcaldessa.