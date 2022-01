El ple municipal de l’Ajuntament de Girona va aprovar ahir el nou contracte de neteja viària i recollida, transport i tractament de residus. Un contracte que, amb un cost de més de 180 milions d’euros i una durada de vuit anys (ampliables a dos més), econòmicament és el més important de la ciutat tot i que, més que pel seu volum econòmic i transcendència en el dia a dia dels veïns, la seva aprovació va estar marcada per l’acord entre l’equip de govern, Junts i ERC, i la regidora no adscrita, Míriam Pujola (Ciutadans), per guanyar la votació amb un sol vot de diferència (14 a 13). Sobretot després que, en una modificació d’urgència de l’ordre del dia proposada diumenge a tres quarts d’onze, el ple d’ahir també va servir per aprovar el canvi de les retribucions de Míriam Pujola com a regidora (passar de cobrar indemnitzacions per assistència a plens i comissions a tenir un sou fix de 14.202 euros anuals per una dedicació de 16 hores setmanals) i la concessió, a la mateixa Pujola, d’un assessor a sou de l’Ajuntament de Girona.

Un pacte «per un plat de llenties», en la definició de la regidora de Guanyem Laia Pèlach, que va encendre els ànims de l’oposició durant el ple. «Aquest govern ha entrat en una fase de decadència, una decadència de final d’etapa, aprovant amb un mínim suport democràtic un contracte de 8 o 10 anys amb una afectació als pressupostos de 184 milions d’euros», va assegurar, des del PSC, Sílvia Paneque, que va parlar de «mètodes dubtosos per guanyar votacions amb nocturnitat i per la porta de darrere». Encara més dur va ser el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas: «A tres quart d’onze de la nit de diumenge, en una nit d’hivern glaçada, va arribar un acord que ha deixat encara més glaçats a molts gironins al veure el govern municipal pactant amb Ciudadanos, el partit que ataca dia a dia la llengua catalana i que aquesta setmana amenaçava els professors del nostre país». Salellas va acusar l’equip de govern de «pagar els vots amb salaris i assessors» i, dirigint-se directament als regidors d’Esquerra, els hi va demanar que es «separessin» de les «polítiques neoliberals que uneixen a Junts i Ciudadanos».

Des de l’equip de govern, tot i que la regidora d’Hisenda i Règim Interior Maria Àngels Planas va ser l’encarregada de defensar l’acord amb Pujola, la mateixa Marta Madrenas va prendre un moment la paraula per assegurar que «ni la regidora Pujola ha demanat un augment en les seves retribucions ni s’ha arribat a cap acord per fer-ho». El govern municipal va defensar que, simplement, el que es va aprovar ahir va ser «igualar els drets dels regidors no adscrits perquè poguessin fer la seva feina; i ho fem ara perquè ha estat ara quan ho ha demanat». Fonts municipals van assegurar que el canvi de «sistema de retribució» de Pujola no comportarà cap augment de despesa per a les arques de l’Ajuntament. Al llarg de tota la polèmica pel nou contracte d’escombraries, cap regidor d’ERC va prendre la paraula en el ple d’aquest dilluns.

Discrepàncies pel model

El nou contracte és, bàsicament, el mateix que l’oposició en bloc va tombar el passat 25 d’octubre amb les úniques modificacions proposades per Pujola. En la seva defensa de l’acord, el regidor de Neteja i Seguretat, Eduard Berloso, va assegurar que «en els últims mesos hem fet feina incansable tant tècnica com política per buscar punts d’acord» i que passarà per «gestió indirecta del servei de recollida de residus» descartant la municipalització total i la gestió directa. Ni al PSC, ni a Guanyem, els hi van convèncer les explicacions de Berloso sobre el nou contracte. «Amb aquest acord es millora la neteja de la ciutat de Girona? La resposta, creiem, que és clarament que no, perquè més que inquietud, creiem el que hi ha a la ciutat és una gran insatisfacció per aquest servei», va explicar la portaveu socialista, Sílvia Paneque que va apuntar que als «models de gestió directa o d’economia mixta són els que necessitava Girona, perquè nosaltres demanàvem més control del servei i vostès han decidit menys control». Mentre que, per part de la formació municipalista, Laia Pèlach va criticar l’aprovació del nou contracte perquè «el seu model és dels contenidors intel·ligents, que no ha demostrat la seva eficàcia, i nosaltres volem intensificar l’aposta pel porta a porta». Pèlach va lamentar la manca de diàleg del govern municipal en aquest tema recordant com «la setmana passada, l’alcaldessa ens va renyar en unes declaracions fent el paper de la senyora Rottenmeier». Pèlach va reiterar que la proposta aprovada ahir és «calcada a la de l’octubre» apostant per «la privatització del servei» amb un nou contracte que comportarà «un encariment desorbitat» del servei de recollida d’escombraries.