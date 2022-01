Un acusat s’enfronta a més de 20 anys de presó per intentar presumptament matar un home clavant-li un matxet al cap. L’Audiència de Girona havia de jutjar el cas aquesta setmana, però finalment es va suspendre per malaltia.

Els fets van tenir lloc cap a les tres de la tarda del 27 de novembre de 2017 al carrer Puigneulós de Girona, quan l’acusat va presentar-se al pis de la víctima juntament amb un coacusat i dues persones més no identificades i van començar a colpejar la porta. Un dels ocupants del domicili va obrir, fet que van aprofitar per entrar i dirigir-se a l’habitació de la víctima. El processat va propinar-li un cop de puny que va fer caure l’home a terra i li va reclamar «repetidament» que li tornés el seu gos, segons explica la fiscalia al seu escrit d’acusació. Llavors, l’acusat va «arrencar-li amb força» una cadena d’or que la víctima duia al coll, mentre el coacusat i la resta d’individus «impedien» que sortís de l’habitació.

Després de l’atac, van marxar al pis del processat, que vivia al mateix edifici que la víctima.

El collaret ha estat valorat en uns 300 euros.

Cap a les sis de la tarda del mateix dia, va tenir lloc un segon atac. Aquest cop, el processat va anar a casa del germà de la víctima, situada al mateix carrer, i va començar una discussió que va tornar-se violenta. En sentir crits, la víctima va sortir al carrer, i llavors l’acusat va propinar-li un cop de puny a l’estómac que el va fer caure a terra. L’home va intentar trucar la policia, però el processat va impedir-li llançant-li el mòbil a terra. Seguidament va endur-se’l.

Va ser llavors quan va tornar al seu domicili per anar a buscar un matxet de com a mínim 40 centímetres de longitud que, segons la fiscalia, l’acusat ocultava a casa seva.

Amb l’arma va tornar a l’entrada de l’edifici, on hi havia la víctima, i va començar a perseguir-lo «amb la intenció de matar-lo». El processat va llançar-li l’arma en diverses ocasions per tal d’impedir que fugís, i durant la persecució va assetjar dos vianants que van acudir al lloc.

La víctima va aconseguir tornar a l’edifici on vivia i va intentar entrar a casa per refugiar-se del processat, però aquest va aconseguir entrar. «Amb l’objectiu de matar la víctima i aprofitant-se de la situació de desprotecció en què es trobava», va clavar el matxet dirigint l’atac al cap. L’home va rebre ferides importants al braç i al cap que van requerir hospitalització. Arran de l’atac, li han quedat seqüeles estètiques lleus.

Al cap d’uns quinze dies, víctima i processat van creuar-se pel barri, i sempre segons la tesi de la fiscalia, l’acusat va amenaçar l’home dient-li que «la pròxima vegada et mataré».

Intent d’homicidi

L’acusació pública sosté que els fets són constitutius d’un delicte de temptativa d’homicidi, així com de dos delictes de robatori amb violència en casa habitada, dos delictes lleus de maltractament d’obra sense lesió, un delicte de tinença d’armes prohibides i un delicte lleu d’amenaces. Per tot plegat demana per l’acusat 20 anys i mig de presó i una multa de 320 euros. A més, reclama que un cop complertes dues quartes parts de la condemna se substitueixi la llibertat condicional per l’expulsió del territori.

Pel coacusat reclama 4 anys i mig de presó per un delicte de robatori amb violència en casa habitada, així com una multa de 160 euros pel delicte lleu de maltractament d’obra sense lesions.