Els Marrecs de Salt han comunicat la seva renúncia a participar de la trobada castellera de les Decennals de Valls el 30 de gener a causa de l’ajornament de l’inici dels assajos per l’evolució negativa de la pandèmia. En un comunicat, expliquen que la junta directiva i l’equip sanitari de la colla ha apostat per ajornar els assajos amb l’objectiu de ser «prudents i responsables».

Així mateix, consideren que seria «precipitat» reprendre l’activitat castellera a nivell de colla. En concret, els Marrecs havien de tornar als assajos el dia 21, però no ho faran. Per això, argumenten, s’han vist obligats a anul·lar la seva participació a les Decennals, ja que sense poder assajar la colla no estarà preparada, diuen, per encarar «cap actuació castellera, sigui quin sigui el format». Ja hi ha prop d’una desena de colles que han renunciat a les Decennals. Entre aquestes hi ha els Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró o els Castellers de Sant Cugat.

Malgrat que la trobada té l’aval de Salut i la Coordinadora de Castellers de Catalunya per tal de poder-se realitzar, la colla local dels Joves Xiquets de Valls va denunciar que les autoritats deixin «a la discrecionalitat de les colles el fet de poder fer un castell o no».