L’equip de govern de Girona (JxCat i ERC) va sortir ahir en defensa de la seva tasca a l’hora de recuperar dos aparcaments soterrats que fins fa poc havien estat explotats, per una concesisió, per una empresa. La tinenta d’alcaldia d’Hisenda, Patrimoni i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va assegurar que l’actual govern local ha estat «l’únic» que s’ha «preocupat per regularitzar la gestió dels aparcaments subterranis» tot recordant que han fet informes dels tretze aparcaments en concessió que hi havia fins ara a la ciutat. Tot plegat després que, durant el ple municipal, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, lamentés que des de la secretaria municipal ja es reclamés al govern des de l’any 2018 que demanés el retorn dels dos aparcaments en fallida que ara un jutjat mercantil els hi ha atorgat. Era perquè es tenia proves que l’empresa mai havia pagat la garantia obligatòria de l’adjudicació. Planas va recordar que van traslladar el cas a la Comissió Jurídica Assessora que en dues ocasions no va considerar que no era adient. Una decisió d’una òrgan consultiu de la Generalitat, que la regidora va considerar «incomprensible».

Quan l’empresa concessionària, Aparcaments Girona 2003 SL, va entrar en liquidació, Planas ha recordat que d’immediat van tornar a reclamar al jutjat mercantil que es resolgués la concessió per poder gestionar els aparcaments i se’ls hi va atorgar, tal com va avançar Diari de Girona. Es tracta dels estacionament del sector Güell, a sota de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i del que hi ha a sota del carrer Emili Grahit. Arran de les preguntes del portaveu de Guanyem i també de la regidora socialista Bea Esporrín, sobre si els dos aparcaments seran gestionats de manera directa per l’Ajuntament o si es tornaran a posar a concurs públic, la regidora va indicar que l’equip de govern ha «demanat estudis al respecte, i quan els tinguem podrem parlar de quin és el millor model per la ciutat». Va admetre que li semblaria bé la gestió directa, potser mitjançant TMG, però que calia estudiar-ho bé.

De fet, els aparcaments han estat retornats a l’Ajuntament però actualment els gestiona un administrador concursal- l’entitat barcelonina d’auditoria i assessoria fiscal Biarge, Garcia i Bru de Sala, S.L.-, tal com ho va sol·licitar el mateix Ajuntament. Durant aquest temps ha de resoldre aquest dilema. El termini d’aquesta gestió acaba, si no hi ha cap pròrroga, l’11 d’agost. Durant aquest temps s’ha de crear una comissió interventora tècnica que és la que hauria de tirar endavant el trasllat definitiu de l’explotació de les dues instal·lacions a la corporació municipal. Durant el ple, la regidora socialista va voler recordar la moció presentada el 13 de juliol de 2020 per ERC, que en aquells moments estava a l’oposició, i que va comptar amb el vot a favor de JxCat, on s’esmentava que es tindrien a punt les eines jurídiques necessàries per poder gestionar públicament els aparcaments públics quan caduquin les concessions de llicències.