Un taller mecànic de Girona és un dels negocis que ha hagut d'aturar l'activitat durant set dies per covid-19. Autotaller Picart va haver d'abaixar persiana temporalment la setmana de reis. «Hem tingut pèrdues econòmiques per feina que no s'ha pogut fer i clients que no s'han pogut esperar», explica el gerent Miquel Picart. L'enquesta elaborada per Pimec revela que un 3,1% de les empreses catalanes ha hagut d'aturar totalment l'activitat per contagis de covid-19. Entre aquestes, hi ha Autotaller Picart, un taller mecànic de Girona. Es tracta d'un negoci familiar amb dos treballadors, que són matrimoni. El gerent de l'empresa, Miquel Picart, ha explicat a l'ACN que ell es va contagiar i per això van haver d'abaixar la persiana durant set dies: «Va ser la setmana de reis, que sempre està plena de feina perquè els clients aprofiten que fan vacances per deixar el cotxe».

«En agafar covid, vam haver de tancar i això ha suposat que tota la feina d'aquella setmana no s'ha pogut fer, els clients que s'han pogut esperar ho han fet, però hi ha hagut feina que s'ha perdut i, després, s'hi ha sumat la dificultat de posar-ho tot de nou en marxa i adaptar l'agenda», ha explicat Picart. El gerent precisa que hauria pogut seguir treballant «tranquil·lament» de portes endins perquè la simptomatologia no va ser greu: «A més, la meva dona no es va contagiar, ella hauria pogut rebre els vehicles i entregar-los després de fer-hi la neteja que hagués fet falta». Amb tot, tanmateix, van haver d'aturar l'activitat i quedar-se a casa seguint la normativa per evitar la propagació del virus. «Ens ha suposat pèrdues econòmiques perquè hi ha hagut feina que no s'ha pogut fer i clients que s'han hagut d'espavilar quan eren urgències», remarca el gerent. En el moment de tancar, tenien dos cotxes al taller que estaven desmuntats i que no van poder entregar a temps: «Els clients ho van entendre i es van portar molt bé».