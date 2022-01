La històrica, i controvertida, antena de comunicacions que durant anys, tot i les lluites veïnals i les sentències en contra, va ocupar el teulat de l’edifici de Montjuïc on hi ha la delegació de TV3 va ser desmantellada definitivament ahir al matí. Una retirada de l’antena que, però, és més ben dit un trasllat perquè, des del passat mes de setembre, en funciona una de nova. Menys aparatosa visualment, però que, tot i estar físicament sobre el mateix edifici, està molt més proper al bloc d’habitatges del costat. «Hem passat de tenir-la a 10 metres, a tenir-la a pocs centímetres de la nostra façana», expliquen veïns del bloc del carrer Montjovi número 2 que, des de fa una quinzena d’anys, lluiten per la retirada de l’antena de comunicacions sense aconseguir obtenir cap mena de resposta per part de l’Ajuntament.

«Hem intentat parlar amb el regidor (Lluís Martí) o amb la Rosa Cànovas (arquitecta municipal), però sempre ens diuen que no hi són o que no ens poden atendre...», recorden els veïns mentre que des de l’Ajuntament de Girona detallen que «la nova antena és només de comunicacions dels cossos de seguretat - policia, bombers, protecció civil i agents rurals -».

Fonts municipals recorden que la nova antena «és propietat de la Generalitat» i que des del consistori només s’havia de comprovar que s’ajustés al projecte, com així s’ha fet. En canvi, des dels veïns no es veu clar que la nova antena «sigui només el màstil que figurava en el projecte, perquè nosaltres hi veiem molt coses enganxades». Visualment, la nova antena és bastant diferent de la retirada ahir, que durant anys, a banda de les comunicacions dels cossos de seguretat, també acollia les emissions de TV3 i operadores de telefonia mòbil. Una nova antena que, però, pels veïns del carrer Montjovi número 2 «és diferent de la del projecte inicial» i està massa enganxada al seu edifici generant un neguit sobre els possibles efectes en la salut de les emissions d’ones electromagnètiques.

Unes antenes que tenen a pocs centímetres de la façana, però, com que físicament continuen a l’altre edifici, no deixen cap benefici econòmic a la comunitat. I si als propietaris de l’edifici que acull la delegació de TV3 i a on ara s’ha fet una nova promoció de pisos rehabilitats. «I han volgut allunyar l’antena, perquè amb aquells ferros allà dalt ningú devia costar més vendre els pisos», apunten els veïns. «Qui cobra per tenir aquesta antena», es llegeix en una de les pancartes penjades als balcons de l’edifici.