Un camió va cremar completament ahir a la nit mentre circulava per l'AP-7 a Sant Gregori. L'avís dels fets va arribar a les 22.46 hores, quan el vehicle va començar a treure espurnes d'una de les rodes posteriors. Segons un testimoni, el conductor feia sacsejades mentre conduïa el tràiler, que carregava sabó i roba.

El conductor del vehicle, un home de 44 anys, va marxar del vehicle i va estirar-se en un turó situat al marge dret de l'autopista a uns 20 metres, amagat entre uns matolls. Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra van anar al lloc del succés, el quilòmetre 59 de l'autopista en sentit sud, just després de la sortida 6B i van veure que el foc estava totalment desenvolupat i ja havia cremat el vehicle. La càrrega també es va cremar.

Després de realitzar les tasques de protecció de la via s’ha facilitat el desviament de la circulació a través de la sortida 6B i l’entrada de la mateixa per retornar els vehicles per l’AP-7 sud.

Els mossos han observat que presentava signes evidents d’anar sota l’alta influència de begudes alcohòliques, motiu pel qual se li han fet les proves de detecció.

Després de fer-li les proves, el camioner ha donat un resultat positiu d’1,12 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat.

Els mossos l’han detingut per conduir amb una taxa superior als 0.15 mg/l, més de set vegades la taxa permesa, i per originar un greu risc per la circulació, donat que es tracta d’una via ràpida on la velocitat permesa és fins a 120 km/h i per posar en greu risc a la resta d’usuaris de la via per no alertar l’avaria i l’incendi i evitar greus conseqüències.

Entrada la matinada s’han pogut restablir només dos carrils, i dos més resten tancats per efectuar els treballs de retirada del vehicle, de tot el combustible, així com per poder refer l’asfalt de la via afectada.

El detingut, a qui no li consten antecedents, passarà properament a declarar davant l’autoritat judicial competent de Girona. Està investigat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i originar un greu risc de la circulació per la resta d'usuaris.