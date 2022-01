L’Associació Veïns i Veïnes Barri Vell de Girona va fer servir ahir les seves xarxes socials per reclamar a l’alcaldessa, Marta Madrenas, que «no pot continuar ignorant la part alta del Barri Vell de Girona» posant, com a exemple, una imatge de l’antic mirador dels Maristes amb un banc trencat i restes d’un foc: «Quan no està ple d’ampolles i llaunes, es fan focs com aquest que es veu que s’ha fet a la zona dels antics Maristes i no és el primer».