L’Ajuntament de Girona ha inaugurat avui l’Oficina per la Sostenibilitat, un nou servei dedicat a fomentar pràctiques sostenibles entre la ciutadania i les empreses de la ciutat. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor de Sostenibilitat del consistori, Martí Terés, han explicat avui tots els detalls de l’equipament, que té per objectiu avançar cap a un nou model de transició energètica i sensibilització envers l’emergència climàtica des de l’àmbit local, i consolidar un model de ciutat més sostenible, complint amb els compromisos del govern en la lluita contra el canvi climàtic.

Des dels baixos del carrer dels Ciutadans, número 4, on antigament hi havia la Perfumeria Jordà, l’Oficina per la Sostenibilitat s’encarregarà de sensibilitzar o assessorar tothom qui ho vulgui sobre temes relacionats amb la sostenibilitat, el canvi climàtic i la transició energètica. Gràcies al nou equipament, s’espera millorar en agilitat i proximitat envers la ciutadania. Per aquest motiu, l’Oficina està ubicada a peu de carrer i centralitzarà en un únic espai tota la informació relacionada amb la sensibilització ambiental, l’emergència climàtica i la sostenibilitat de la ciutat.

Concretament, s’hi informarà sobre aspectes relacionats amb les causes i conseqüències del canvi climàtic, bones pràctiques ciutadanes i comunitàries per a fer front a aquesta problemàtica, o estratègies i plans d’acció relacionats; qualitat ambiental; gestió de l’aigua, dels residus i de la jardineria; mobilitat sostenible o tinença responsable d’animals de companyia. En el mateix espai també s’oferirà assessorament en la instal·lació d’energies renovables i s’hi ubicaran tant l’Oficina d’eficiència i pobresa energètica, gestionada des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, com el Punt d’informació energètic, gestionat pel Projecte “Clúster Edificat”, dins de l’Àrea de Promoció Econòmica. Des d’aquests dos serveis, d’una banda, es donarà suport a qui ho necessiti davant de situacions de pobresa energètica i, d’altra banda, s’informarà sobre com avaluar i optimitzar l’eficiència energètica dels edificis i s’assessorà els propietaris i propietàries que vulguin realitzar obres de rehabilitació energètica en el seu bloc o habitatge.

“L’Oficina per la Sostenibilitat és un espai reduït en dimensions però molt gran quant a ambicions. Tenim la intenció d’acompanyar les famílies de la ciutat a l’hora d’implementar energies renovables, i de fer-ho de forma propera. A vegades se'ns diu que les administracions no som prou àgils. Ara, des de l’Ajuntament hem creat un equipament per trencar aquest impediment i per avançar cap a una Girona verda i sostenible”, ha destacat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

La nova Oficina compta amb dues seccions principals, l’àrea d’atenció al públic i la sala de reunions i assessorament tècnic, on també s’hi podran realitzar xerrades, jornades de treball, cursos o altres activitats. Una part de l’equipament, així com l’altell, s’utilitzaran per emmagatzemar contenidors i materials de Medi Ambient, tal com es feia fins ara.

L’Oficina per la Sostenibilitat ha entrat en funcionament aquest mes, i està oberta al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. De moment, l’entrada és lliure, i només cal demanar cita prèvia en cas que el mateix servei ho indiqui, de cara a visites d’assessorament personalitzat. Més enllà de l’atenció presencial, es pot contactar amb l’Oficina a través del correu electrònic del telèfon 972419036 o del compte d’Instagram del servei, o bé consultar-ne tota la informació a la pàgina del web municipal.

El local ja era de propietat municipal havia estat una antiga perfumeria i una antiga merceria, que hi havien estat de lloguer en règim de renda antiga.

Un acord amb Guanyem

L’Oficina per la Sostenibilitat és fruit del compromís que l’Ajuntament de Girona té per lluitar contra el canvi climàtic i parteix d’un acord amb el grup municipal de Guanyem Girona. A més, és una de les accions previstes en l’acord per a la declaració d’Emergència Climàtica aprovat pel Ple municipal el mes de novembre del 2019. La posada en marxa de l’Oficina se suma a altres accions a favor del medi ambient impulsades pel consistori, com la reducció d’emissions de CO2 o la millora de la recollida selectiva, enfocades a consolidar un model de ciutat més sostenible.

La regidora de Guanyem Laia Pèlach, ha assenyalat que l'oficina ha de ser un element clau en qualsevol tema d'energia i que també acollís els diferents serveis vinculats a aquest àmbit, repartits en diferents àrees i equipaments. És una aposta de treball compartidament, amb altres forces polítiques, i tirar endavant projectes com aquest.

Estratègia per fer front a l’emergència climàtica

D’altra banda, l’Ajuntament de Girona encara el tram final de la tercera fase del procés participatiu del Pla de transició ecosocial, en què es defineixen de forma participativa entre l’administració, les entitats i la ciutadania els eixos estratègics i els objectius específics del pla. Fins ara, les trobades s’han centrat en debatre possibles accions en els àmbits de la mobilitat i la biodiversitat, i de l’urbanisme i l’habitatge per fer front a l’emergència climàtica.

A partir d’avui i fins al dia 3 de febrer s’organitzaran tres sessions més, en què es tractaran els eixos de l’energia, els residus i l’aigua; de la justícia social, global i climàtica, i del model econòmic, tecnologia i digitalització. La primera tindrà lloc avui, a les 18.30 h, i la segona i tercera es faran els dies 27 de gener i 3 de febrer, a les 18.30 h, totes elles en format virtual.

Les persones que vulguin fer arribar propostes per incloure al Pla poden fer-ho a través de la plataforma Girona Participa, i seran debatudes a les sessions corresponents. També cal utilitzar l’eina fent una inscripció prèvia per assistir o participar a les trobades.

Segons el regidor de Sostenibilitat del consistori, Martí Terés, la voluntat del govern és “relacionar els dos àmbits, l’Oficina per la Sostenibilitat i el Pla de transició ecosocial, de manera que l’equipament inaugurat avui esdevingui un punt de referència per tothom en qüestions relatives a la sostenibilitat en un sentit ampli, implicant ciutadania, administració i entitats en les polítiques per fer front al canvi climàtic, treballant plegades en el futur Observatori que es crearà al final del Pla”.

De moment, la quarta fase del Pla de transició ecosocial se centrarà en prioritzar i programar els indicadors i finalment, la cinquena i última fase, consistirà en dur a terme el seguiment i control del projecte.