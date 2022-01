El Museu del Suro de Catalunya, a Palafrugell, serà demà a la tarda l’escenari de la presentació d’una nova Càtedra de la Universitat de Girona. La segona de les gairebé quaranta que té la UdG, després de la Càtedra Tom Sharpe, amb seu a Palafrugell on «l’interès comú pel món del suro», d’ajuntament, universitat i museu han permès posar en marxa aquesta Càtedra d’Estudis del Suro.

Segons la UdG, la càtedra respon «la iniciativa respon a la voluntat d’impulsar la recerca multidisciplinària sobre el món del suro: des del mateix material fins a la cultura surera, passant pels boscos i les indústries».Un impuls que, entre altres iniciatives, passarà per la creació d’un Centre de Documentació del Suro o l’entrega del premi «Santiago Zapata» al millor treball de final de màster o grau de recerca sobre el suro. De la mateixa manera, la Càtedra d’Estudis del Suro també organitzarà conferències, jornades, seminaris i congressos.

El naixement de la nova càtedra s’explica per la «rellevància indiscutible» a les comarques gironines de les activitats relacionades amb el suro perquè, tant al segle XIX com en la primera meitat del XX, «l’explotació, transformació i comercialització del suro va donar lloc a l’activitat manufacturera més important» del territori. Una activitat que, amb el pas dels anys, ha «deixat com a herència un sector forestal de gran riquesa ambiental i un important patrimoni material i immaterial». Els canvis en el paisatge i en l’urbanisme derivats de l’activitat surera serien un exemple d’aquest «patrimoni material» i la gastronomia, la cultura o l’etnografia en serien del «patrimoni immaterial».