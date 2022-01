L'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona (UdG) han signat un conveni per posar en marxa un nou servei d'atenció en prevenció d'addiccions i en matèria de salut afectiva i sexual. L'acord vol complir amb l'objectiu de promoure la salut, així com evitar conductes de risc i l'aparició de trastorns de salut a llarg termini. El servei s'oferirà a través del Centre Jove de Salut Integral, que es posarà a disposició dels estudiants. Un cop a la setmana, un psicòleg i una llevadora atendran l'alumnat en un espai del Campus de Montilivi que garantirà la intimitat de les persones que facin ús del servei. El nou espai acompanyarà el jovent universitari amb informació per prevenir diverses addiccions (alcoholisme, drogodependència, tecnologia, compres en línia, joc...) i per establir relacions afectives i sexuals saludables. També pretén detectar necessitats o problemàtiques de manera precoç. Així, el centre vol convertir-se en una «porta d'entrada» a l'atenció individual, respondre a les necessitats del col·lectiu d'estudiants i donar-los recursos especialitzats. Aquesta oferta se suma al Servei d'Atenció Psicològica que la Universitat ja ofereix per tota la comunitat universitària i que es va reforçar amb l'esclat de la pandèmia.

L'espai de salut s'activarà el mes de febrer i està reservat exclusivament a l'alumnat de la UdG, que hi accedirà sense cap cost. A més de ser gratuït, també serà un servei anònim i confidencial. Les persones que vulguin demanar cita ho podran fer a través del web de la UdG (https://www.udg.edu/ca/viu/udgsalut) i podran escollir si volen una atenció presencial o telemàtica. La regidora de Salut de Girona, Eva Palau, celebra la mesura i afirma que aquest conveni és «el camí a seguir en el futur». Per la seva banda, la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach, assegura que la universitat sempre ha estat «preocupada per la salut dels estudiants».