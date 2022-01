La fiscalia demana 49 anys de presó per a l'acusat de segrestar, violar i intentar matar l'exparella a les Gavarres el juliol del 2019. Segons recull l'escrit d'acusació, el processat va tenir retinguda la dona més de quinze hores, la va ruixar amb un esprai irritant i la va sotmetre a pressions constants perquè accedís a reprendre la relació. Finalment, la va portar a una pista forestal propera al santuari dels Àngels i, allà, la va apunyalar i la va intentar asfixiar. La víctima va aconseguir fugir bosc a través i arribar a un mas de Quart per demanar ajuda. La defensa nega les acusacions i exposa que la víctima va enviar una carta a la presó a l'acusat demanant-li perdó i afirmant que havia dit «coses incertes». El cas havia d'arribar a judici aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència de Girona, però s'ha hagut de suspendre. El tribunal ha assenyalat el judici per a principis de juny.

Al banc dels acusats s'hi asseurà un home que s'enfronta a 49 anys de presó acusat d'un delicte de detenció il·legal, dos delictes de violació i un delicte d'intent d'homicidi, tots amb l'agreujant de parentiu. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, l'acusat i la víctima havien mantingut una relació de parella durant dotze anys, fins que la dona hi va posar punt final dues setmanes abans dels fets. Aleshores, van deixar de conviure, però continuaven mantenint relació i passant estones junts amb les seves filles. La fiscalia apunta que el vespre del 28 de juliol del 2019, la víctima va anar a casa de l'acusat a recollir les claus del cotxe que compartien. Un cop allà, l'acusat la va ruixar a la cara amb un esprai irritant i la va emmanillar per evitar que pogués marxar. Quan ja la tenia retinguda, recull la fiscalia, la va començar a pressionar per reprendre la relació dient-li que no podia viure sense ella i que estarien junts «tota la vida».

L'acusació pública recull que ja a la nit, i durant el captiveri al domicili de l'acusat a Girona, el processat va violar la víctima. Cap a les tres de la matinada del 29 de juliol, l'acusat li va dir a l'exparella que havien de marxar. La va tornar a emmanillar i van començar a circular amb cotxe. «Mentre el cotxe circulava, la víctima va obrir la porta per sortir, però l'acusat va impedir que abandonés el vehicle ruixant-la a la cara amb l'esprai irritant», recull la fiscalia que afegeix que l'home va continuar conduint fins a una zona boscosa de les Gavarres, on va tornar a violar l'exparella. Segons l'acusació, el processat va reprendre la marxa fins a una pista forestal propera al santuari dels Àngels. Va ser allà on, primer, la va colpejar amb una ampolla buida de cervesa i, després, la va apunyalar amb un ganivet de cuina sota el pit esquerre. També li va tapar la boca i el nas pressionant amb força per intentar asfixiar-la, recull el ministeri fiscal.

La dona va aprofitar un moment de distracció de l'home per fugir bosc a través. Va aconseguir arribar fins a un mas de Sant Mateu de Montnegre, on va demanar auxili a la família que hi vivia. Això va ser cap a la una de la tarda del 29 de juliol. La fiscalia exposa que la ferida amb el ganivet va posar en risc la vida de la víctima. La van traslladar a l'hospital Trueta de Girona on la van haver d'intervenir d'urgència. L'acusació pública no demana una indemnització per a la dona perquè hi ha renunciat expressament. Sí que vol que l'acusat aboni 19.156,50 euros a l'Institut Català de la Salut (ICS) per les despeses de l'assistència sanitària.

Demana l'absolució

La defensa, encapçalada pel lletrat Manel Mir, nega les acusacions i demana l'absolució de l'acusat. A l'escrit de conclusions provisionals assenyala que la parella va tenir relacions sexuals el matí del 28 de juliol, però que van ser consentides. Segons el relat del processat, al vespre la víctima va tornar a anar a casa seva i li va recriminar que hagués tornat amb la seva exparella. L'home ho va negar i li va proposar «jurar-li» al santuari dels Àngels. Plegats van anar fins allà i, segons la seva versió, un cop van arribar al lloc, la dona es va tornar a enfurismar i a retreure-li la infidelitat. Durant la discussió, assegura que la dona li va clavar una mossegada al braç i ell la va colpejar perquè parés. «Tot seguit, la víctima va ficar la mà a l'interior de la bossa de mà, on duia una carmanyola amb coberts. Instintivament, el processat va fer el mateix i va localitzar el ganivet. Davant el temor que la dona l'utilitzés, el va agafar i va començar un forcejament entre els dos, del qual van resultar amb lesions de gravetat diversa», descriu l'escrit. La defensa esgrimeix una carta que la dona va enviar al processat a la presó el desembre del 2019 demanant-li perdó, dient-li que estava «molt confosa» i que havia dit «coses incertes». També remarca que el juliol del 2020 va renunciar a l'acció penal i civil retirant-se del cas com a acusació particular.