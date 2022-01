Des que es van obrir els centres educatius després de les vacances de Nadal, s'estan assolint rècords de casos i alumnes confinats per la covid-19. El personal de les llars d'infants, escoles i instituts estan desbordats, tant per la manca de docents per cobrir les baixes com la gestió dels positius a l'aula, tenint en compte els canvis constants dels protocols. Paral·lelament, farmàcies acreditades i centres d'atenció primària, que són els punts habilitats per fer cribratges als contactes estrets dels infants i adolescents positius, també han multiplicat la feina per poder atendre l'alta demanda. S'ha parlat molt de la tasca de les farmàcies, que atenen el gruix d'infants i adolescents de primària i secundària, però també cal tenir present que els CAPs fan les proves a infants de 0 a 5 anys, tenint en compte la complexitat de l'edat, que requereix un suport addicional.

En el cas de la ciutat de Girona, per descongestionar els centres, que ja estan prou col·lapsats per l'activitat covid-19, Salut ha habilitat el pavelló de Fontajau per fer els testos d'antígens programats a aquesta franja d'edat. D'aquesta manera, des de dilluns passat, tots els nens i nenes de llars d'infants i P3, P4 i P5, que hagin sigut contactes estrets d'algun company de classe que hagi resultat positiu, poden fer-se un test d'antígens, a aquest nou punt, en comptes del seu centre d'atenció primària de referència. El pavelló sol està habilitat en horari de matins, tenint en compte que els professionals programen les cites.

Ester Fages, responsable dels equips mòbils i de l'Atenció Continuada i Urgent Territorial (ACUT), ha explicat que "hem decidit unificar els testos de Girona per l'elevat gruix de visites a l'atenció primària i, d'aquesta manera, totes les tècniques de cures auxiliars d'infermeria (TCAI) treballen a Fontajau, un bon punt estratègic; en canvi a la resta de punts de la regió sanitària els testos es continuen fent al CAP de referència". Està previst que aquest punt estigui habilitat fins que el protocol "estigui vigent" i es podria allargar algunes setmanes, "depenent de l'evolució epidemiològica".

La cobertura de Fontajau és per a tots els centres educatius de la ciutat de Girona i també s'engloben els de la vall del Llémena, tenint en compte que la població d'aquesta zona tenen com a referència l'Equip d'Atenció Primària de Girona 4 (Taialà). Respecte al canvi de protocol, en el qual s'ha ampliat a set dies la vigència de la recepta electrònica per a poder fer-se el test, Fages opina que hi ha avantatges i inconvenients. "És cert que si la prova es fa de seguida la detecció és més precoç i es talla el contagi però detectes molts menys casos perquè encara és massa aviat; el més òptim és fer la prova al quart dia des del contacte amb el positiu".

Aproximadament, es programen unes 300 proves diàries tot i que no s'arriben a fer totes. "Normalment en fem un 50 o 60%, cal tenir present que no son proves obligatòries i a vegades hi ha famílies que prefereixen comprar el test a les farmàcies perquè no tenen disponibilitat per venir aquí. En aquest cas, però, l'han de pagar". Respecte a la positivitat de les proves, normalment és del 7% de mitjana. "Cal tenir present que cribrem una població que no té símptomes i d'entrada es recomana que els nens que en tenen, se'l facin a casa o al CAP, tenint en compte que a punts com aquest hi ha aglomeracions i és un risc".

"Daltabaix" per a les famílies

Aquest matí es feien cribratges a alumnes de les escoles Dalmau Carles, Pericot, Àgora i FEDAC de Sant Narcís, entre d'altres. La majoria d'infants que es feien el test anaven acompanyats dels seus pares, tot i que n'hi havia alguns que anaven amb els avis. Aquest és el cas d'Eugenia Martínez. "He acompanyat la meva neta, que fa P4, ja que els seus pares treballen i els és impossible venir a aquesta hora. Aquest aspecte no es té en compte i, a més, si el resultat hagués sortit positiu, què hauria de fer?", critica.

D'altra banda, Montse Egea, que acompanyava la seva filla de tres anys, lamenta que Fontajau està "massa lluny" i hauria preferit anar al seu CAP, a Montilivi. "Em sembla bé que es compleixin els protocols, però suposen un daltabaix per a les famílies". Amina Coucous especifica que avui era el seu últim dia de baixa, si no no hauria pogut acompanyar la seva filla a fer-se la prova. També lamenta que els protocols canvien "constantment" i la informació que donen és "poc clara". Finalment, Angélica Girón ha hagut de demanar un permís a la feina per acompanyar el seu fill, que fa P4.