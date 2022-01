L'Ajuntament de Girona inverteix 288.000 euros per millorar la xarxa elèctrica de l'Ajuntament, el Teatre Municipal, l'aparcament de la plaça del Pallol i l'edifici del Modern. Els treballs, que duren uns dos mesos i s'enllestiran al febrer, permetran unificar tot el subministrament elèctric dels diferents edificis i reduir-ne la despesa per consum. A més, el consistori també guanyarà espai, perquè el nou centre de transformació i control es traslladarà al subsòl de la plaça del Pallol. Les obres, que porta a terme l'empresa Montajes Eléctricos Garcia SA, són necessàries per poder executar la segona fase de la rehabilitació de l'antic cinema, que se centrarà a convertir l'antiga platea en un teatre, amb camerinos i un magatzem. Les obres per millorar la xarxa de baixa i mitjana tensió dels diferents edificis van començar a mitjans desembre. S'han adjudicat per 288.090,11 euros (IVA inclòs) i s'enllestiran durant aquest febrer.

Els treballs se centren a reunificar tota la font de subministrament elèctric de l'Ajuntament, el Teatre Municipal, l'aparcament de la plaça del Pallol i el Modern. A més, permetran alliberar espai al consistori, perquè el centre de transformació i control -que se situava a l'Ajuntament- es traslladarà ara al subsòl de l'aparcament. «Són unes obres que no es veuen, però que garanteixen el funcionament correcte del conjunt d'equipaments públics situats al voltant de l'Ajuntament», diu el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí. «Ens permetran afrontar les ampliacions previstes i, a la vegada, millorar la qualitat i la garantia del subministrament elèctric», ha afegit. De fet, aquesta obra és necessària per poder tirar endavant la segona fase de rehabilitació de l'antic Cinema Modern, per convertir-lo en epicentre de creació cultural. Aquesta fase, que paga íntegrament l'Ajuntament, té un cost d'1,6 milions d'euros. Permetrà convertir l'antiga platea en un teatre, i adequar-hi camerinos i un magatzem al seu voltant.