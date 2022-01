La Universitat de Girona (UdG) participa en un projecte d'intercanvis virtuals amb altres universitats d'Europa i Amèrica. Es tracta del Collaborative Online International Learning (COIL) en què els estudiants de grau poden participar en una experiència intercultural sense la necessitat de marxar a un altre país. El programa consisteix en el fet que determinades assignatures de grau estan organitzades conjuntament per docents de dues universitats diferents. Els alumnes connecten amb estudiants de l'altra universitat i comparteixen els coneixements i experiències. El curs passat es va fer una prova pilot a la UdG i aquest any ja hi ha més d'una vintena d'activitats COIL.

Amb l'objectiu de fomentar la internacionalització de la universitat, la UdG ha apostat per introduir un programa d'aprenentatge col·laboratiu amb altres universitats de forma telemàtica. Es tracta d'una de les estratègies del rectorat per afavorir la internacionalització dels estudiants sense la necessitat que aquests canviïn de país. A través del COIL estudiants gironins connectaran de forma telemàtica amb alumnes d'altres universitats de Mèxic, Colòmbia, Brasil, Argentina, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, França, Països Baixos, Andorra i Estats Units. En aquestes connexions, els alumnes compartiran part dels coneixements que han adquirit en una assignatura en concret del grau i, d'aquesta manera, obtindran un coneixement intercultural més profund. Per participar-hi, els alumnes hauran de buscar les assignatures que participen en el COIL. Els professors que les imparteixen han dissenyat el marc de l'assignatura conjuntament amb un altre docent d'una altra universitat i, d'aquesta manera, acordar punts en comú que els estudiants podran compartir de forma telemàtica. Durant el curs passat, la UdG va posar en funcionament un programa pilot per iniciar-se en aquesta pràctica amb les primeres experiències a diverses aules. Després de recollir resultats satisfactoris, en l'actualitat, ja hi ha una vintena d'activitats COIL actives o programades amb universitats internacionals, des de totes les facultats de la UdG. A través d'aquests programes, la universitat no només vol afavorir la internacionalització dels alumnes i del centre, sinó també innovar en els mètodes d'aprenentatge.