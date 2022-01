L’Ajuntament de Girona ha rebut 46 reclamacions per tal que se’ls hi retornin els diners de les denúncies que va posar la policia municipal durant l’estat d’alarma (14 de març a 21 de juny de l’any 2020). Durant aquell període, es van interposar 1.858 sancions. Fonts municipals han assenyalat que s’està «estudiant l’abast de la resolució judicial», tal com suposadament estan fent altres ajuntaments «per veure de quina manera hem de procedir». Asseguren que «evidentment, si procedeix retornarem els diners cobrats, fent els procediments d’ofici». Les mateixes fonts asseguren «la gran majoria de les sancions», de les 1.800 que es van interposar, «estan actualment en fase de tramitació» i per tant, la persona afectada encara no hauria hagut d’abonar l’import. Segons les darreres dades facilitades, 191 ciutadans van pagar l’import.

Queixa pel retard en respondre

Aquest temps d’espera, en què l’Ajuntament exposa que està estudiant l’abast de resolució judicial però, no deixa satisfets alguns afectats. Expliquen que si l’ajuntament considera que no s’han de tornar les multes, tindrien «poc temps» per presentar una denúncia als jutjats per obrir un litigi. Es plantegen, fins i tot, segons com evolucioni el tema, crear una denúncia col·lectiva. L’estudi dels serveis jurídics giraria entorn a si s’han de retornar els qui han presentat recurs i en quin període i quina afectació té en els que no han recorregut però van pagar.

En una sentència, el Tribunal Constitucional va invalidar la mesura del confinament en domicili, activada pel Govern espanyol sota el paraigua de l’estat d’alarma per combatre l’arribada de la pandèmia

A conseqüència d’aquesta decisió judicial, van quedar sense cobertura legal totes les sancions imposades per incomplir l’ordre del Govern de quedar-se a casa. Així, les multes de les diferents policies posades per incomplir-la que no hagin estat tramitades, haurien de decauen; i les tramitades, però que no s’han cobrat, quedarien sense efecte.

Pel que fa a les sancions que van posar els Mossos, el Departament d’Interior va posar en marxa el tràmit per a la devolució de les sancions. Per poder rebre l’import de la sanció abonada, els afectats havien de facilitar les dades bancàries mitjançant un formulari que es va posar a disposició dels ciutadans.