El Consorci de les Vies Verdes construirà una nova ruta de 28,3 km que unirà els municipis de Cassà de la Selva, Sant Andreu Salou, Campllong, Fornells de la Selva i Llambilles. El recorregut suposarà la construcció de trams nous, la millora d’alguns ja existents i també l’adequació de camins que hi ha. L’objectiu és que aquesta es converteixi en una via intermunicipal que permeti als usuaris desplaçar-se cada dia en bicicleta entre els municipis que connectarà. A més, la nova via enllaçarà amb la ruta del Carrilet que uneix Olot amb Sant Feliu de Guíxols. Es preveu que les obres finalitzin a l’estiu i el pressupost és 1,6 milions d’euros.

Aquesta nova via verda començarà a l’entrada de Cassà de la Selva i resseguirà la riera Verneda i la Gotarra fins arribar a Sant Andreu Salou i Campllong. A partir d’aquí, la via seguirà el polígon industrial de les Ferreries amb un recorregut que s’ha acabat fa poc i que va fins a Fornells de la Selva i la zona de Palau de Girona. A la via verda hi haurà un enllaç amb la ruta del Carrilet a la zona de la C-25 a Campllong i també a la zona de Llambilles.

El projecte preveu actuar en divuit trams diferents i es faran diversos tipus de vies ciclistes. Per una banda, hi ha el camí verd que estarà compartit amb vianants, hi haurà trams de pista per a bicicletes bidireccional, carrils bici protegits en zones interurbanes i també trams compartit amb vehicles de motor amb velocitat màxima de 30 quilòmetres hora. Es preveu que la primera fase del projecte s’acabi aquest mes de març i que a l’estiu la via verda sigui totalment operativa.

L’alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, va destacar ahir en una presentació conjunta amb la resta d’alcaldes la importància de la implicació del Consorci de les Vies Verdes perquè els ha «ajudat a trobar el finançament i amb el treball administratiu». Per la seva banda, el president del Consorci, Eduard Llorà, va reivindicar la importància de les vies verdes: «El que abans podien semblar infraestructures de luxe i de caire turístic, acaben essent bàsiques per la millora de la qualitat de vida dels veïns».