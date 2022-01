Xavier Casas deixarà de ser el proper dijous 27 de gener el secretari general de la UGT a les comarques gironines, després de més de sis anys al càrrec. El relleu es produirà en el comitè intercomarcal que es farà a l'Auditori Josep Irla d'on sortirà el proper màxim responsable del sindicat. Casas ha estat més de 16 anys treballant per la UGT, els 12 darrers amb responsabilitats executives. L'encara secretari general s'ha mostrat agraït i satisfet per la feina feta i així ho ha reflectit a les seves xarxes socials. Casas ha explicat a l'ACN que tenia pensat el relleu per l'any passat, però que la situació de pandèmia ho ha retardat a aquest any. També ha explicat que passarà a ser un militant de base i que torna al seu lloc de feina.