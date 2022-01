L’Aliança Educativa 360 de Celrà va presentar aquesta setmana el projecte «Camins compartits» que té com a principals objectius fer que «els carrers siguin un espai segur per als infants» i «descongestionar i pacificar el trànsit al voltant dels centres educatius».

El regidor d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament, Albert López, va explicar en la presentació a l’Ateneu de la població que el projecte «neix del treball conjunt entre l’Ajuntament, les AFA del poble, les escoles, l’institut i l’Associació de Comerciants, amb l’objectiu de retornar l’espai públic a la infància i la infància a l’espai públic, amb la finalitat que aquest esdevingui educatiu i amable per créixer i formar-se com a ciutadania implicada i sobirana». Per aconseguir-ho és crearan uns itineraris a l’espai públic del municipi que s’identificaran amb diferents senyals verticals i horitzontals dissenyats per facilitar el trajecte autònom dels nens de casa a l’escola.