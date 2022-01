En la segona nit sense toc de queda, però amb l’oci nocturn encara tancat, algú es va dedicar a provocar incendis en illes de contenidors a quarts de tres de la passada matinada en quatre punts diferents, tots molt propers entre ells, del centre de Girona. Els Bombers van haver d’actuar quatre cops per la crema, presumptament intencionada, en només mitja hora de diferència. El primer avís va arribar a les 2:18 de la matinada per l’incendi d’un contenidor de recollida de plàstic al carrer Bernat Boadas; el segon, a les 2:37, per l’incendi de l’illa de contenidors que hi ha a la cantonada del carrer Santa Eugènia amb la plaça Marquès de Camps; el tercer, a les 2:44, un altre cop al carrer Bernat Boadas, però, aquest cop, per l’incendi d’uns contenidors situats a 100 metres del primer; i, quatre minuts més tard, a les 2:48, els Bombers varen rebre el darrer avís per una altra illa de contenidors que estava cremant en un punt diferent del carrer Santa Eugènia.

La crema de contenidors no és una bretolada nova a Girona i, també, a principi d’aquest any havia passat tant a Salt com a Cassà de la Selva on l’ajuntament va quantificar els danys en 21.000 euros en només dues nits.