L’entorn de l’ermita de Sant Vicenç d’Esclet, i dins de la programació de la seva festa, aquest matí (11.00), es presentarà el sisè vòlum de col·lecció de toponímia dels veïnats de Cassà de la Selva que està dedicat En total els autors del llibre, Quim Mundet i Xavier Niell, han recollit sis-cents trenta topònims, la història i la localització dels quals es pot reseguir per mitjà de fitxes individuals i d’un mapa. D’entre aquest topònims el mateix d’Esclet, un topònim exlusiu de Cassà, i que significa roureda.

La presentació anirà a càrrec del doctor en història Elvis Mallorquí, expert en història rural i especialitzat en època medieval i qui recentment ha publicat «Una visita particular. Cassà de la Selva 1320», editat també per l’Ajuntament de Cassà de la Selva per mitjà de l’Arxiu Municipal. El posterior recorregut per la zona, conduït pels autors, s’ha posposat per a una nova data.