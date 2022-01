La presència de coipús ja s’ha estès pels rius de Girona. Fa temps ja se n’havien vist al riu Ter i recentment al riu Onyar, al seu pas per centre de la ciutat. Aquest cap de setmana, la influencer Sònia Carmona, més coneguda com @La_Foodlovers, va gravar un vídeo que va penjar a Instagram on es podia veure una família de coipús al riu Ter, a l’alçada de Pedret. Alguns dels animals havien nascut feia pocs dies. Una femella és capaç de parir més de deu cries en un any. Els coipús són considerats una espècie invasora i van arribar a Catalunya de granges pelleteres de França. Arrasen amb la vegetació de les ribes dels rius i posen en perill aus que hi tenen el seu hàbitat.