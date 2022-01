Desenes de ciclistes es van concentrar ahir diumenge a l’inici de la carretera dels Àngels, a Quart, per reclamar «prou impunitat» amb els conductors que cometen infraccions que acaben amb usuaris morts. El col·lectiu Mou-te en bici va tallar la carretera durant tres hores i va demanar que es prohibeixi el pas a vehicles almenys una vegada al mes en aquesta via, molt freqüentada per amants d’aquest esport. L’acte també es va convertir en un homenatge a la Tina, la ciclista morta per un conductor begut el 30 d’octubre passat que, a més, va escapar-se del lloc de l’accident.

El vicepresident de Mou-te en bici, Xavier Corominas, va lamentar que encara hi ha «molta impunitat» per a aquests conductors. «Això s’ha d’acabar. Quan encara la Tina era al dipòsit de cadàvers, el delinqüent ja era a casa seva. No pot ser», va exclamar Corominas. Els concentrats van tallar la carretera, un fet que exigeixen que es produeixi més sovint. De moment, Corominas va explicar que ho demanaran un diumenge al mes, tot i que creu que seria «ideal» poder-ho fer cada setmana. «Esperem que aquesta no sigui la darrera vegada que es tanca la carretera dels Àngels. Si Girona és una ciutat amiga de les bicicletes s’ha de demostrar amb fets», va assenyalar. A la concentració també hi va assistir la coordinadora de l’entitat En Bici, Laura Bergara. Des de l’associació consideren que es tracta d’un problema «global» a tot el territori espanyol. «Estem treballant amb mesures estructurals i canvis físics i de conscienciació perquè aquests accidents no tornin a passar», va reivindicar. Un dels moments més emocionants va ser quan els ciclistes i la família de la Tina van arribar al punt de l’accident. Al voral de la carretera van col·locar una bicicleta blanca en memòria de la víctima, a més rams de flors i missatges que es van penjar a les llantes de la bici. Els assistents van recordar la ciclista i van reclamar que s’endureixin les penes pels conductors beguts o que cometen infraccions que acaben amb la vida dels amants de la bicicleta. «Som la part més vulnerable a la carretera», va recordar Corominas. Dos dels ciclistes que van voler assistir a l’acte d’homenatge i reivindicació van ser en Pep Rodríguez i l’Ernest Alenyà. Tots dos consideren que s’hauria de poder tancar almenys una vegada al mes. «Realment te la jugues quan passes per aquesta carretera i els que som habituals hem d’anar molt en compte amb els cotxes», va remarcar Rodríguez.