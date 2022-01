Girona crearà una oficina municipal de rehabilitació d'habitatges per facilitar la gestió d'ajuts i l'assessorament en aquesta matèria. La mesura és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'emmarca en el pla de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi de la covid-19. El nou servei té com a objectiu coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis. El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, assegura que des de l'Ajuntament continuen fent "passos molt importants" per impulsar ajudes en l'habitatge per als gironins i gironines.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya finançarà part de la despesa originada per la col·laboració duta a terme per l’Oficina de Rehabilitació Municipal, a través d’una aportació fixa inicial de 30.000 euros, i mitjançant la concessió d'una subvenció a càrrec dels fons Next Generation, en funció del nombre d'habitatges rehabilitats del programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació. Paral·lelament, el conveni inclou el reconeixement d'una subvenció per un import de 400 euros per cada habitatge que es rehabiliti de forma efectiva.