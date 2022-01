Les famílies de l'escola Eiximenis fa temps que reclamen millores a la plaça, ja que molts dels seus elements arquitectònics han provocat caigudes i lesions, sobretot a nens i nenes del centre per ser l'espai natural de joc quan acaben les classes.

Un d'aquests accidents va tenir lloc el maig del 2021, quan un nen va caure per una de les entrades d'accés a l'aparcament soterrani. El petit va patir un traumatisme cranial greu, lesions cerebrals i altres seqüeles cròniques. A partir d'aquest accident, l'AFA va començar a fer gestions amb l'Ajuntament de Girona per aconseguir protegir els elements perillosos abans que comencés el curs 21-22, així com una reforma integral de la plaça.

L'AFA assegura que, tot i que l'Ajuntament va admetre les deficiències de la plaça, no va actuar per protegir els elements perillosos abans de l'inici del curs. Davant les reclamacions, el regidor Lluís Martí es va comprometre el passat novembre a actuar a la plaça en un o dos mesos. Per aquest motiu, i davant que no s'ha actuat, l'AFA denúncia públicament l'incompliment del compromís i exigeix que es comencin les actuacions a la plaça de forma urgent.

Des de l'AFA consideren que "l'eliminació de tots els riscos arquitectònics és un deure que té el Consistori i l'ha de complir de forma urgent", segons Georgina Rieradevall, portaveu de la comissió per la millora de la plaça de l'AFA Eiximenis. Afegeix que "és incomprensible que segueixin incomplint la normativa d'urbanisme quant a garantir la seguretat de les persones usuàries".