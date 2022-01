Integrants de l’Agrupament Escolta i Guia Vista Alegre de Girona han berenat diversos dissabtes al pati interior de l’entrada de l’Ajuntament per reclamar un local digne per l’entitat. Expliquen que se’ls ha promès un espai nou però no veuen que s’acabi de segellar mai. «Està mig pactat però no volem que s’acomodin», diu la cap d’agrupament Clara Vergés, sobre l’Ajuntament.

El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, recorda que tenen reunions sovint amb els membres de l’agrupació i indica que tenen ja un local i que només falta el vistiplau de l’àrea de Serveis Socials ja que l’indret acolliria també un espai per a infants i joves. Els escoltes de Vista Alegre avisen que estan en una situació límit La seu de l’entitat està ubicada actualment en uns baixos del carrer Josep Morató i Grau, a tocar del parc de Vista Alegre, que són propietat d’una fundació i on s’hi han produït inundacions, problemes elèctrics, humitats, no hi ha calefacció i és de tamany reduït i amb accés obligatori per unes escales. L’agrupació té 120 infants i una trentena de monitors.