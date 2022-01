Un cotxe que circulava per l'avinguda del President Tarradellas en sentit a Can Gibert del Pla s'ha encastat contra un autobús avui a primera hora de la tarda. Segons fonts municipals, el turisme no hauria respectat un semàfor a la rotonda de la plaça del riu Güell - a prop de l'escola Maristes- i ha acabat col·lidint amb la part davantera de l'autobús. El vehicle de transport públic feia el trajecte de Salt a Girona. Al cotxe hi anava una nena petita, a més del conductor que ha estat traslladat a l'hospital Josep Trueta, per contusions a les extremitats. Una grua s'ha endut el cotxe. Cal dels trenta ocupants de l'autobús han resultat ferits. L'accident i l'operació per atendre els ocupants del cotxe ha provocat retencions a tot l'entorn, ja de per si, bastant transitat. El xoc s'ha produït minuts abans de les quatre de la tarda.