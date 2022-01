L'Ajuntament de Girona ha començat les obres de la tercera i última fase del carril bici que connectarà la ciutat amb Celrà (Gironès) des del barri de Pont Major. El projecte té un cost de 356.642 euros i, segons l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, és un projecte "molt ambiciós" ja que el carril bici servirà per recuperar un espai natural. Aquesta última fase arrenca des del pont de l'Aigua, al final de Pont Major, i el recorregut del carril seguirà un camí ja existent que va des de la gasolinera fins al pla de Campdorà. Les obres serviran per adequar-lo i donar prioritat a les bicicletes i vianants.

Girona encarrila la connexió amb bicicletes entre la capital i Celrà amb la tercera i última fase del carril bici. Actualment, la connexió per a bicicletes permet creuar tot el barri de Pont Major fins a l'Hospital Trueta, des d'on es pot connectar amb altres vies ciclables que creuen la ciutat. L'assignatura pendent era la connexió d'aquest barri amb Celrà per garantir la mobilitat sostenible dels veïns de Campdorà i també dels de Celrà.

La setmana passada el consistori va començar les obres del tram que anirà entre el pont de l'Aigua i el límit del terme municipal amb Celrà. El recorregut d'aquest tram seguirà un camí ja existent que hi ha des de la gasolinera del pont fins al pla de Campdorà. De moment, ja s'ha començat amb la pavimentació a Campdorà i la senyalització del carril. A més, es posarà una tanca de protecció per la via del tren.

La primera fase de les obres es va fer el 2018 i va fer-se entre el carrer del Portlligat i el pont de l'Aigua. Aquí es va fer un tram nou de via verda pedalable al darrera del pavelló i el camp de futbol de Pont Major i també es va adequar un petit camí existent entre el Centre Cívic i el pont. La segona fase consistia en la construcció d'una rampa per unir la via de la primera fase i l'inici del tram de la tercera i va finalitzar l'estiu passat.

Les obres del nou carril bici s'inclouen en un projecte de foment i recuperació de l'espai fluvial dels rius Tet, Ter i Segre que compta amb una subvenció europea. El projecte compta amb un pressupost global de 2,22 milions d'euros i 1,4 provenen dels fons Feder. La part que correspon a l'Ajuntament de Girona equival a 552.836 euros, dels quals 359.343 son fons europeus.