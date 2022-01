Els quatre incendis en illes de contenidors en menys de mitja hora d’aquest passat cap de setmana, a la matinada de dissabte a diumenge, costaran més de 10.000 euros a l’Ajuntament de Girona. La bretolada va acabar fent malbé una dotzena de contenidors i la factura, sense comptar les feines de neteja i de col·locació dels nous, s’enfila fins als 10.328,56 euros segons fonts municipals.

La matinada de dissabte a diumenge, els Bombers van haver d’actuar quatre cops en només mitja hora de diferència per la crema de contenidors al centre de Girona. El primer avís va arribar a les 2:18 de la matinada al carrer Bernat Boades; el segon, a les 2:37, per l’incendi de l’illa de contenidors que hi ha a la cantonada del carrer Santa Eugènia amb la plaça Marquès de Camps; el tercer, a les 2:44, un altre cop al carrer Bernat Boades, però, aquest cop, per l’incendi d’uns contenidors situats a 100 metres del primer incendi; i, quatre minuts més tard, a les 2:48, van rebre el darrer avís per una altra illa de contenidors que estava cremant al carrer Santa Eugènia.