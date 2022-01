L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvencions en matèria esportiva per tal de donar suport als projectes i activitats d’àmbit esportiu duts a terme a la ciutat durant la temporada 2021-2022 i a l’organització d’esdeveniments esportius al llarg del darrer any.

En total, l’Ajuntament destina 165.000 euros, repartits en tres línies diferents: la primera, per finançar el desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives, compta amb una dotació de 100.000 euros; la segona, adreçada als centres educatius, per fomentar i promocionar l’esport escolar, s’endú 30.000 euros i, finalment, la tercera, per a l’organització d’esdeveniments esportius a Girona, suma 35.000 euros. Les sol·licituds es poden fer fins al 21 de febrer .

Com a novetat, cal destacar que en la convocatòria d’enguany s’ha modificat la primera línia de subvencions per facilitar la pràctica esportiva d’infants de famílies amb dificultats econòmiques. El regidor d’Educació, Infància i Esports , Àdam Bertran, ha ressaltat precisament «la importància de donar suport a les entitats del municipi a l’hora d’incloure tots els nens, nenes i jovent, sense excepció, en la pràctica esportiva» i ha afegit que «en la Girona del futur no podem deixar ningú enrere i treballarem amb totes les eines per fer-ho possible». La tramitació de les subvencions s’ha de fer a través del web municipal.