caixabank hi aporta 20.000 euros. La Fundació Ramon Noguera ha posat en marxa el projecte Parcs de Salut amb el suport de la Fundació La Caixa i CaixaBank. L’objectiu és fomentar la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat com a font de salut i benestar. La Fundació La Caixa ha aportat 20.000 euros per a la instal·lació de parcs de salut en tres centres de l’entitat: al centre ocupacional Montilivi, a la residència de Fontajau i a la residència de Sarrià de Ter.