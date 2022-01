El GreenMetric Ranking of World Universities és una iniciativa de la Universitat d’Indonèsia que, des de l’any 2010, avalua la sostenibilitat dels centres d’ensenyament superior de tot el món amb base a sis paràmetres diferents. Des de la gestió de residus a l’ús de l’aigua fins als transports i a les polítiques energètiques respecte al canvi climàtic de cada universitat passant per la seva ubicació o el seu esforç per educar generacions més conscienciades amb la sostenibilitat. La universitat de Wageningen, als Països Baixos, encapçala la darrera actualització d’un rànquing on, des de la seva entrada l’any 2016, la Universitat de Girona s’ha consolidat entre les cinquanta universitats més sostenibles d’Europa. Concretament, la 48 a escala europea i 120 a la mundial, la sisena espanyola i la segona catalana només per darrere de l’Autònoma (UAB).

Wageningen s’enfila als 9.300 punts dels 10.000 possibles mentre que la UdG en suma 7.650, 75 més que un any abans La permanència de la UdG entre les cinquanta primeres posicions europees del GreenMetric agafa més valor si es té en compte l’augment de les universitats avaluades en el rànquing. Així, per exemple, l’any 2017 la UdG ocupa la mateixa posició que ara, 48a d’Europa, però llavors la Universitat d’Indonèsia avaluava 618 universitats d’arreu del món per elaborar el seu rànquing i ara l’ha fet amb 956. El manteniment de la posició de la UdG s’ha aconseguit per la millora de la puntuació que obté en el GreenMetric: l’any 2017 va obtenir una valoració de 5.619 punts i ara de 7.650. En comparació amb les capdavanteres, la UAB ha estat la millor catalana amb 8.225 punts; la Complutense de Madrid, la més ben puntuada a escala estatal, 8.275; i Wageningen University & Research encapçala el rànquing amb 9.300 punts dels 10.000 possibles. Per darrere del centre neerlandès hi ha la Universitat de Nottingham amb 8.850 punts i de la Groningen (8.800). En «Energia i Canvi climàtic», l’apartat que més pes té en la nota final del GreenMetric, la UdG és on obté més punts - 1.750 dels 2.100 possibles - i a on assoleix posicions més altes en el rànquing: primera en l’àmbit català, segona en l’espanyol, onzena en l’europeu i tretzena en el mundial. Tot i això, també és un apartat en què clarament ha empitjorat els resultats respecte a un any abans. D’una edició a l’altre del GreenMetric ha passat de 1.875 punts en «Energia i Canvi climàtic» a 1.750 perdent dues posicions en el rànquing mundial (de 13 a 11) i cinc en l’europeu (de 6 a 11). En l’apartat «Ús de l’aigua» també ha baixat (de 675 punts a 600); i en els de «Gestió de residus» i «Educació» s’ha mantingut igual (els dos amb 1.575 punts). En canvi, en els altres dos apartats ha millorat la seva nota: «Ubicació i infraestructura» (de 700 a 875); i Trans port (de 1.175 a 1275).