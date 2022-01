El dipòsit d'un camió de transport d'aliments ha patit un forat al dipòsit de combustible i ha vessat gasoil a Girona. L'incident ha tingut lloc quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí al carrer Can Torroella.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que amb l'ajuda de la brigada municipal, que ha fet arribar material, han pogut contenir el gasoil recollit. Per fer-ho, els Bombers han utilitzat el furgó de risc químic per fer el transvassament del gasoil que encara no havia vessat. Durant les operacions han tapat els accessos a la xarxa de clavagueram perquè el combustible no s'hi filtrés.

Un altre camió de l'empresa propietària del vehicle ha recollit la mercaderia per al seu corresponent transport.