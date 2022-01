El PSC de Girona ha denunciat l’estat «lamentable» del cementiri Nou de Girona, situat a Girona Est. Els socialistes han posat èmfasi sobre les deficiències estructurals i de serveis per a la ciutadania del cementiri. «No creiem que sigui admissible que una construcció tan recent, tingui unes condicions de deficiència estructural i de conservació com les que té el cementiri Nou» ha comentat la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Els socialistes destaquen la manca de material, com les escales per accedir als pisos superiors, la poca cura en la neteja; i la conservació i el mateix estat de l’estructura de l’edifici. La regidora socialista ha explicat que «durant moltes setmanes hem recollit les queixes de molts veïns i veïnes que no entenen l’estat actual del cementiri, ja que alguns punts són perillosos i poden ocasionar danys personals. Ja vam advertir al govern de l’estat del cementiri fa mesos, però fins el dia d’avui no hi ha hagut cap canvi ni actuació preventiva».

Segons els Reglaments dels cementiris municipals, de l’any 1995, la gestió i administració dels cementiris corresponen a l’Ajuntament de Girona. Així com el manteniment, la conservació i la correcta prestació dels serveis als ciutadans. El catàleg de serveis de l’empresa que ofereix aquest servei a l’Ajuntament inclou tant les reformes com el manteniment, també dels jardins, la reconstrucció de nínxols, façanes, pintura i la reposició de materials, com les escales. "Hem rebut queixes en tots aquests sentits", asseguren des del PSC.

Els socialistes ja van fer un prec al ple de novembre, que va fer la regidora Mònica Ferrer en la que demanava a l’equip de govern «la millora de la gestió, l’estat i els serveis que s’ofereixen cementiri, un espai especialment sensible per a la ciutadania».